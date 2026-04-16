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去年死亡人數僅次高雄！台南市警局訂車禍死亡上限 基層反彈

聯合報／ 記者袁志豪郭韋綺／連線報導
南市警局將各分局勤區查察警力調去守望重點路口，並指示員警不只是站在那邊，可走動、舉發違規等。記者袁志豪／攝影
南市警局將各分局勤區查察警力調去守望重點路口，並指示員警不只是站在那邊，可走動、舉發違規等。記者袁志豪／攝影

南二都去年交通事故死亡人數是各縣市前兩高，改善作為卻挨批，高雄有議員昨質詢說換算平均廿八小時即一人死亡，市府防制不力；台南市警局將勤區查察人力調整到肇事率高路口守望，並訂出十六個分局「事故死亡人數上限」的目標，引起基層員警反彈。

南市警局回應，為各分局訂出死亡人數目標，數字僅提供參考，以獎勵性質為主，絕對沒有懲處。高市府回應，Ａ1死亡事故已逐年下降，Ａ30（卅日內死亡）也較二○二○年減少。

交通部統計去年全國車禍死亡人數二八五八人，前三名為高雄三○七人、台南三○四人、台中二九一人，尤其高雄連七年居冠，市議員李眉蓁批，市府僅整理數據與公布十大危險路段，但事故關鍵在道路設計不良，像汽車右轉切入機車道、行人空間不足等結構性問題，加上高雄大型車與機車混流頻繁特性，「應找出問題，而非只做數據」。

市府研考會主委陳博洲說，部分事故與偏鄉醫療資源不足、後送不及有關，市府已與衛生局檢討緊急醫療後送機制，盼縮短送醫時間，並將針對年輕機車族加強交通安全宣導。

南市府因應交通部「道路交通安全推動計畫」檢討對策精進防治作為，市警局長林國清與防治科研擬討論，去年底要求十六個警分局依轄區特性、系統分析數據，安排勤區查察勤務的警力，前往易肇事時段、路口定點站崗守望，另，配合中央道安會報訂定車禍死亡人數逐年下降目標，台南今年Ａ1目標為一三七人，市警局以此訂給各分局，例如新營分局十七人、善化分局十六人、永康分局十一人、第一分局五人、第四分局一人等，都引發內部反彈。

一名基層警員說，各派出所兩人一組的巡邏勤務，就已包含到易生交通事故點站崗，「為何不是改良道路設計，而用人工取代科技、人肉阻擋事故？」一名所長也說，基層多數認為不應該什麼都用見警率處理，且人力吃緊，有時仍只能請守望的人返所處理別事。

另名交通業務的警官說，當然希望做到交通零死亡，但交通局的目標為什麼又落到警察身上？警察要怎麼預防哪邊可能撞死人？如果人數超標，是否又檢討懲處警察？

南市警局指出，警局為市府道安團隊的一員，責無旁貸，希望在有限警力且不增加工作負擔下，發揮最大化效益。

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