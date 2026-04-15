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女僱員造假公文圖利光電業 南市經發局：12案更正、3案追回

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府經濟發展局說明高姓約僱人員涉為業者圖利購電費案。圖／本報系資料照
台南市政府經濟發展局說明高姓約僱人員涉為業者圖利購電費案。圖／本報系資料照

台南市政府經濟發展局能源科一名高姓約僱人員，涉嫌為協助業者適用較優惠的「2023年度再生能源躉購費率」，於2024年初將8件光電申請案的發文日期，虛偽登載為「2023年12月29日」。台南地檢署依圖利罪提起公訴；台南市經發局表示是清查揪出光電公文異常，12案更正、3案跨年費率已追回。

經發局表示，於2024年5月受理業者設備登記申請時，發現業者檢附的同意備案公文影本，其核發日期與能源署系統資料不一致，隨即啟動內部清查，確認共有12案發文日期異常。經發局已完成更正程序，並通知相關業者及台電公司，重發更正後公文，以確保權益不受影響。

進一步檢視顯示，其中3案涉及跨年度費率差異，台電公司已依更正資料辦理追繳作業並完成追回，整體影響範圍與金額有限。

針對行政責任，經發局指出，本案涉及公文簽辦程序瑕疵，已將該名人員調離現職，並啟動行政懲處程序，以維持行政紀律。

經發局強調，再生能源案件審查機制具一定嚴謹性，方能及時發現異常。事件發生後，已全面檢討作業流程，並提出多項精進措施，包括強化公文發文內控機制、落實案件輪辦制度，以及加強人員法制教育與行政訓練，防範類似情形再發生，維護公務體系運作與社會信賴。

台電 台南

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