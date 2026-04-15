女僱員造假公文圖利光電業 南市經發局：12案更正、3案追回

台灣特有的「對賭雞排」文化常與選舉或賽事掛鉤，作為展現信心或博取關注。近日嘉義市出現一場不因球賽或選舉而起的免費120片愛心雞排發送活動，令網友對這份突如其來的小確幸感到好奇。真相是正義網友因不滿網路釣魚詐騙，與炫富者對賭後轉化而成的愛心公益。

2026-04-15 09:13