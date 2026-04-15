台南推校園廚餘減量 鼓勵飼養黑水虻及堆肥

因應廚餘不再用來餵豬，台南市政府教育局引導各級學校進行午餐廚餘減量，除推動精準供餐及惜食教育，從源頭降低剩食產生，並鼓勵飼養黑水虻及生廚餘堆肥落實循環經濟。

台南市政府教育局長鄭新輝今天告訴中央社記者，面對淨零永續趨勢，廚餘議題是含括飲食教育、食農教育與環境教育的複合性議題，教育局以系統性策略，採源頭減量與末端再利用雙軌並行推動校園廚餘減量。

鄭新輝說，除持續推動惜食教育與精準供餐外，教育局鼓勵各校依學校特色與條件導入黑水虻處理或生廚餘堆肥等多元方式，使廚餘轉化為可再利用資源，並結合課程，從學校到社區落實循環經濟理念。

他說，後壁國中以黑水虻結合自然領域課程及生活應用經驗，透過生物轉化技術有效減少廚餘量，並產出高蛋白飼料與有機肥料，兼具環保與教育意義，已有初步成效，教育局也透過舉辦研習活動，邀請後壁國中師生分享飼養黑水虻實務。

鄭新輝表示，未來將持續辦理研習與輔導，並結合食農教育與環境教育，協助各校建立可長可久的廚餘在地處理模式，讓學生了解珍惜食物與愛護環境重要性。