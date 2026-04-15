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選拔西瓜王、免費品嘗 台南學甲西瓜產業文化節5月2日登場

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南學甲著名的西瓜已進入採收期，西瓜節產業活動將於5月2日在學甲華宗公園登場。記者謝進盛／翻攝
台南學甲著名的西瓜已進入採收期，西瓜節產業活動將於5月2日在學甲華宗公園登場。記者謝進盛／翻攝

台南學甲著名的西瓜已進入採收期，台南市政府農業局與學甲區公所將於5月2日在學甲華宗公園辦理西瓜節產業活動，除選出年度「西瓜王」，還有免費西瓜品嘗。

學甲西瓜主要生產於八掌溪南畔的三慶里頂洲及紅茄萣一帶，種植面積約25公頃，因位屬「倒風內海」地區，土壤為帶有鹽分砂質地質，加上氣候溫暖、日照充足與農民優良的栽培技術，孕育出外觀佳、品質優西瓜，平均甜度達14度以上，在市場享有口碑。

學甲區公所說，今年整體雨量偏少及氣候條件影響，西瓜生長期間水分供應較不足，果實普遍較往年略小，還好農民細心管理，西瓜甜度與風味仍維持優良水準，品質依舊深受消費者肯定。

學甲區長張明寶關心產區西瓜生長情形，今天前往頂洲巡視西瓜田並與農民交流，他表示，區公所將持續協助行銷推廣與促銷，提升學甲西瓜品牌知名度與市場競爭力。

學甲區公所指出，5月2日辦理學甲西瓜產業文化節，安排社區音樂與舞蹈展演、西瓜評鑑（選拔學甲西瓜王）、西瓜棋少年棋王爭霸賽，以及西瓜綿DIY、西瓜造型拇指琴DIY等多元活動，也有學甲西瓜展售與免費品嘗，並表揚學甲區模範母親。

台南學甲著名的西瓜已進入採收期，西瓜節產業活動將於5月2日在學甲華宗公園登場。記者謝進盛／翻攝
台南學甲著名的西瓜已進入採收期，西瓜節產業活動將於5月2日在學甲華宗公園登場。記者謝進盛／翻攝

台南學甲著名的西瓜已進入採收期，西瓜節產業活動將於5月2日在學甲華宗公園登場。記者謝進盛／翻攝
台南學甲著名的西瓜已進入採收期，西瓜節產業活動將於5月2日在學甲華宗公園登場。記者謝進盛／翻攝

農民 台南 西瓜

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