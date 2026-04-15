嘉義奮起湖假日人潮湧入公廁排水發臭 地方促建下水道優化供水

嘉義縣竹崎鄉奮起湖為阿里山熱門觀光景點，但每逢旱季或假日遊客湧入，餐飲廢水與公廁排水造成的惡臭問題困擾地方多年。立委蔡易餘、陳冠廷昨天邀集交通部、環境部、內政部等單位現場會勘，要求各部會針對生活汙水異味提出改善時程。竹崎鄉長曾亮哲呼籲中央規畫汙水系統時，應同步考量水資源供應，才能根本解決問題。

奮起湖地區平日公廁使用每小時約50人，假日暴增至500人，由於缺乏完善汙水下水道設施，雜排水排入溝渠後，在旱季缺乏雨水沖刷的情況下，積水發臭導致阿摩尼亞味刺鼻，不僅影響居民，也讓行經步道的遊客觀感不佳。環境部在會勘中承諾，短期將補助商家裝設油水分離槽並督導清溝作業，從源頭減少油脂排入，中長期則規畫下水道系統。

立委蔡易餘表示，汙水下水道才是解決奮起湖環境問題的根本之道，建議採分期、分區方式推動，事先與地方溝通取得共識，兼顧施工期間的商業活動，長遠而言將有助提升整體觀光效益。

曾亮哲表示，奮起湖聚落建築多已有40至50年以上歷史，化糞池與排水溝渠設備老舊，加上當地水資源不足，部分住戶仍以水桶自行接水使用，若旱季缺水情形未一併改善，汙水沖刷問題將難以根本解決，呼籲中央同步考量水資源供應。

針對土地取得問題，國產署與林保署均表態會簡化流程，配合汙水設施工程用地需求。內政部與交通部則計畫參考梅山鄉太平村的成功經驗，推動奮起湖用戶接管工程。

陳冠廷強調，國產署與林保署已明確表態配合，土地取得沒有障礙，接下來就是各機關落實執行的問題，要讓居民與遊客儘早感受改善成效。