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台南山上水道博物館添8座公共藝術 「水語森林」是亮點

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南山上水道博物館新添8座公共裝置藝術，園區入口處旁的「唧筒象」還能噴水霧消暑。記者謝進盛／攝影
台南山上水道博物館新添8座公共裝置藝術，園區入口處旁的「唧筒象」還能噴水霧消暑。記者謝進盛／攝影

台灣自來水公司斥資2500萬元在台南山上水道花園博物館設置8座公共裝置藝術，今上午舉行揭幕儀式，除象徵公共建設與藝術跨域合作，更讓綠意盎然園區視覺上更具可看性。

山上花園水道博物館前身是台南水道，100年前就是提供台南市區民生用水重要場域，功成身退後，自來水公司移撥給台南市政府，在文化局多年來積極推廣知名度扶搖直上，已成為國內知名水資源及遊憩景點。

台灣自來水公司斥資2500萬元在水道博物館設置8座裝置藝術，歷經日前施工，上午舉行揭幕儀式，自來水公司董事長李嘉榮、台南市副市長葉澤山、文化局長黃雅玲、山上區長王上宜、大內區長陳俊達、市議員李偉智等人與會，揭幕前更邀請山上國小小朋友表演炒熱氣氛。

李嘉榮表示，台水公司首度規畫公共藝術作品，選定在水道園區內設置8座裝置藝術，展現這段特殊歷史，也更強化和南市政連結，讓博物館不再只是靜態保存的文化資產，更成為可以被感知、被體驗的公共美學場域。

葉澤山除感謝自來水公司用心，更表示，公共藝術導入，使山上花園水道博物館從歷史場域轉化為兼具教育、休憩與文化體驗的複合空間，更要感謝立委郭國文過程中爭取促成 ，未來透過持續推動水文化保存與創新詮釋，預期將帶動地方觀光發展、深化市民文化認同。

市府文化局指出，本次公共藝術規畫設置案共有18組藝術團隊投標，經公開評選，由物件美好設計有限公司創作，在透過細緻觀察場域特質，將水、工程記憶與自然意象轉化為具象且富有詩意童趣的藝術語彙。

其中，設置於核心圓環的「水語森林」尤具象徵性，延續昔日老榕樹所承載的庇蔭與聚合記憶，以雲霧與垂落結構重塑空間情感，使場域精神得以延續並轉化。

此外，光之柱、唧筒象、雨落之葉、幫浦豬與水錶壺、淨水蛙與夢小徑等作品，分布於園區節點之中，串聯行走動線與視覺體驗，讓藝術成為引導感知媒介。

台南市副市長葉澤山（中）、自來水公司董事長李嘉榮（左1）受訪，葉感謝水公司自來水公司用心。記者謝進盛／攝影
台南市副市長葉澤山（中）、自來水公司董事長李嘉榮（左1）受訪，葉感謝水公司自來水公司用心。記者謝進盛／攝影

山上花園水道博物館前身是台南水道，100年前就是提供台南市區民生用水重要場域，園區綠意盎然。記者謝進盛／攝影
山上花園水道博物館前身是台南水道，100年前就是提供台南市區民生用水重要場域，園區綠意盎然。記者謝進盛／攝影

台南山上水道博物館新添8座公共裝置藝術，其中 「水語森林」是最大亮點。記者謝進盛／攝影
台南山上水道博物館新添8座公共裝置藝術，其中 「水語森林」是最大亮點。記者謝進盛／攝影

台南山上水道博物館新添8座公共裝置藝術，今天上午揭幕。記者謝進盛／攝影
台南山上水道博物館新添8座公共裝置藝術，今天上午揭幕。記者謝進盛／攝影

文化局 博物館 裝置藝術

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