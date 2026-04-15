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嘉縣民雄幸福巴士3線齊發今啟用 照顧長者學生涵蓋火車站高鐵站

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣民雄鄉幸福巴士正式營運。圖／民雄鄉公所提供
嘉義縣民雄鄉幸福巴士正式營運。圖／民雄鄉公所提供

嘉義縣民雄鄉為全縣最大鄉鎮，因幅員遼闊且學區眾多，鄉親通勤需求大，鄉公所積極爭取交通部補助，推出3條幸福巴士路線，於今天舉行啟用典禮。民雄鄉長林于玲表示，幸福巴士是推動人本交通的重要政策，透過開闢新路線，能有效解決部落間距離遙遠的問題，提升長者與學生的出行便利性。

民雄鄉轄內有28村，包含中正、嘉大、吳鳳及民雄農工等多所學校，就學與通勤需求殷切。嘉義縣副縣長劉培東今天受邀出席啟用典禮時表示，幸福巴士能平衡區域發展，落實交通平權。此次規畫的幸福1路往返北天宮與民雄火車站、幸福2路往返頂土庫與火車站，每天各4班次；幸福3路則採預約制，可搭乘至嘉義高鐵站。

為了減輕鄉民負擔，幸福巴士搭配多卡通系統，長者可使用敬老卡、愛心卡搭乘，前往市區購物或就醫更加輕鬆。林于玲指出，幸福巴士已於4月1日起試營運，希望透過完善的運輸覆蓋率，提供鄉親更優惠、更好的服務。

嘉義縣民雄鄉幸福巴士正式啟用。圖／民雄鄉公所提供
嘉義縣民雄鄉幸福巴士正式啟用。圖／民雄鄉公所提供

嘉義縣民雄鄉長林于玲積極爭取幸福巴士，幸福1至3路串聯偏郊與交通樞紐幸福巴士今天啟用。圖／民雄鄉公所提供
嘉義縣民雄鄉長林于玲積極爭取幸福巴士，幸福1至3路串聯偏郊與交通樞紐幸福巴士今天啟用。圖／民雄鄉公所提供

嘉義縣民雄鄉幸福巴士今天啟用，鄉長林于玲爭取中央補助提升就學通勤便利。圖／民雄鄉公所提供
嘉義縣民雄鄉幸福巴士今天啟用，鄉長林于玲爭取中央補助提升就學通勤便利。圖／民雄鄉公所提供

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