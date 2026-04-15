Threads發祭品文逼退疑似詐騙者 網友嘉義發120片雞排提醒防詐

台灣特有的「對賭雞排」文化常與選舉或賽事掛鉤，作為展現信心或博取關注。近日嘉義市出現一場不因球賽或選舉而起的免費120片愛心雞排發送活動，令網友對這份突如其來的小確幸感到好奇。真相是正義網友因不滿網路釣魚詐騙，與炫富者對賭後轉化而成的愛心公益。

網路平台Threads近日引發一場關於「網路打詐」的雞排對賭。一名正義網友因看不慣他人疑似以盜圖方式炫耀財富、誘騙投資，與對方打賭發放雞排，雖對手最後心虛刪文神隱，該網友仍實踐諾言，攜手嘉義市雞排店於周五（17日）發送120片免費雞排，將賭局轉化為愛心公益，藉此提醒大眾警惕詐騙。

嘉義市真記桃城雞排業者表示，這場糾紛源於4月12日某網友在網路上發布炫富圖文，被正義網友識破是「網路盜圖」，且該發文者疑似有詐騙與暴力前科，企圖以此吸引網友投資珠寶等事業。為揭穿謊言，與對方打賭500片雞排，隨後遭到眾多網友留言「打臉」的發文者眼見東窗事發，心虛將爭議文章刪除並神隱，至今未回應賭局。

據這名正義網友表示，不論結局如何，決定將這份正義感化為愛心，先行於南部發放120片雞排分享溫暖。業者受到該網友打擊詐騙的初衷感動，自發性贊助20片雞排。他強調，這不只是單純的發送活動，更希望提醒民眾，網路充斥許多釣魚詐騙，應睜大眼睛確認資訊真偽。

正義網友實踐諾言，先於嘉義發送雞排，並秀出匯款單據。圖／翻攝畫面

近日嘉義社群媒體傳免費120片愛心雞排發送活動，引起熱議，真相是正義網友因不滿網路釣魚詐騙，與炫富者對賭後轉化而成的愛心公益。圖／真記桃城雞排提供

有網友Google搜出相同圖片，質疑網紅豪宅照片的真偽。圖／翻攝畫面

嘉義雞排業者回應貼文證實這場賭局引發後續暖心雞排。圖／翻攝畫面