撐不住了！「零食界好市多」疲老闆熄燈 電商傳奇劃句點

嘉義知名零食電商「疲老闆」無預警熄燈，震撼粉絲圈。昨晚創辦人陳小銘透過社群影片親自宣布，門市正式結束營業，為經營長達9年的事業畫下句點。他語氣沉重坦言，過去一年多來「硬撐、苦撐、咬牙撐著」，但最終仍不敵現實壓力，「真的撐不下去」，決定暫時停下腳步。

被不少消費者封為「零食界好市多」的疲老闆，過去憑藉直播帶貨與平價策略迅速崛起，不僅網路訂單穩定，更在嘉義打造千坪實體賣場，吸引大批民眾朝聖。然而，隨著市場競爭加劇與營運成本攀升，光環逐漸褪去，經營壓力浮上檯面。

回顧風暴源頭，2025年3月疲老闆爆出財務危機，坦承背負高達9位數債務，甚至一度傳出逼近2億元。當時他解釋，為擴張版圖導致資金調度失衡，加上零食產業毛利偏低及整體景氣影響，最終出現跳票情形。事件延燒期間，更與網紅吳泓逸爆發激烈糾紛，雙方透過直播與社群隔空交火，各執一詞，掀起輿論熱議。

儘管風波後陳小銘多次出面強調「不會跑路」，並持續與廠商協商還款，試圖穩住營運，但現實壓力並未減輕。歷經1年多苦撐，最終仍宣告收攤，讓不少支持者感到惋惜。影片中，他不忘向一路相挺的粉絲致謝，強調「疲老闆沒有不見，只是換個生活方式出現」，未來無論支持或批評都會坦然面對。同時也對並肩作戰的員工表達不捨，表示並非放棄夥伴，而是已盡全力替大家爭取最佳條件，並祝福各自有更好的發展。

面對未來，陳小銘坦言仍有家庭與孩子需要照顧，現階段將先沉澱與調整，尋求重新出發的機會。他也再次重申責任不會逃避，「該還的我一定會還」，盼外界給予時間。從爆紅到風暴，再到黯然收場，疲老闆的9年歷程如同一場高低起伏的商業縮影。如今選擇按下暫停鍵，能否東山再起，外界持續關注。