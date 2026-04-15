進入最後審查階段！中央工程會現勘 台南捷運藍線拚年底動工

台南首條捷運第一期藍線邁向發包的最後一哩路，行政院公共工程委員會主委陳金德昨率隊現勘並開審議會議，審查委員對站體規畫、軌道防震等給予建議，陳金德說，將根據意見做修正，審查通過後，南市府即可根據核定內容發包。

行政院去年十月核定台南捷運第一期藍線綜合規畫報告，南市交通局表示，第一期藍線斥資三二七億元，由中央補助約一九三點五九億元，其餘由市府自籌，目前已同步啟動招標前準備工作，後續待中央審議通過後即可辦理公告招標作業，預定年底實質動工，工期估約六年，最快二○三二年通車。

行政院公共工程委員會到第一期藍線關鍵節點東門路口Ｂ○六站及平實轉運站Ｂ○四站現勘，由南市交通局長王銘德簡報，過程中，審查委員針對站體規畫及出入口與空橋設計、施工期間交通維持與管線遷移、軌道梁防震與穩定性、計畫施工期程、整體營運調度等面向提出建議。

陳金德表示，審查委員提出的寶貴意見，會要求顧問公司參酌調整，此次現勘也聚焦工程可行性、站體設計與經費估算合理性，將針對安全、品質與預算控管嚴謹把關。現勘及審議會議可算是捷運最後一哩路，待審查通過，交通局即可根據核定內容發包。

捷運第一期藍線北起台鐵大橋站，往南沿永康區中華路及東區中華東路至東區文化中心，由中華東路與東門路交叉路口沿東門路往東，銜接至仁德區中山路仁德轉運站止，全長約八點五五公里，設十座高架車站、一座仁德機廠。