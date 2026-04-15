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清明豪雨重創…雲林二崙西瓜、南瓜災損4成 爭取中央現金救助

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣本月初接連豪雨，繼大蒜有災損，二崙鄉西瓜、南瓜也傳出植株泡水爛根災情，縣長張麗善（前右二）、立委張嘉郡（前右三）等人昨會勘西瓜災損情形。記者陳雅玲／攝影
雲林縣本月初接連豪雨，繼大蒜有災損，二崙鄉西瓜、南瓜也傳出植株泡水爛根災情，縣長張麗善（前右二）、立委張嘉郡（前右三）等人昨會勘西瓜災損情形。記者陳雅玲／攝影

雲林本月初接連豪雨，繼大蒜有災損，二崙鄉種植西瓜南瓜也傳出植株泡水爛根，部分瓜田因積水導致整株枯萎；縣府昨會同中央單位現勘，縣長張麗善表示，將向農業部爭取公告二崙西瓜、南瓜納入農業天然災害現金救助，協助農民減輕損失。

縣府初步統計，二崙西瓜受損面積約十五公頃、受損率約百分之四十；南瓜受損九點五公頃、受損率同樣達百分之四十，均已超過農業天然災害無收穫面積百分之五的救助門檻。

雲林縣為全台重要瓜果產區，西瓜種植面積達四七二公頃，其中二崙鄉占一一八公頃，居全縣之冠；南瓜全縣種植二八二公頃、二崙也有四十八公頃。

近日農民通報災情，縣府邀集農糧署中區分署、台南區農業改良場等單位，並由張麗善、立委張嘉郡及縣議員李明哲及廖偉晴等人前往田區會勘。

李姓瓜農說，四月初連續三天豪雨導致瓜田積水，隨後又轉為高溫曝曬，植株因「先泡水、後曝曬」而腐爛枯萎，原本五月初可採收的西瓜幾乎全毀；李的母親更感嘆，種瓜逾五十年，「第一次遇到清明節下這麼大的雨」。但也有瓜農表示，地勢較高、排水性佳的瓜田不受影響。

台南區農業改良場斗南分場長陳俊仁指出，西瓜果實愈大愈怕積水，一旦根系長時間浸泡，整株容易迅速枯萎，此次現勘田區因地勢較低，受害情形較為嚴重，估計損失約三至四成，後續仍需擴大勘查，確認整體受損程度。

張嘉郡說，濁水溪沿岸出產的西瓜品質優良，長期深受市場肯定，盼中央盡速核定救助。

濁水溪 農糧署 雲林 西瓜 南瓜 農業部 災損

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