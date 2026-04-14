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萬人洗腳、玖壹壹壓軸演出 「雲林人之夜」5/9虎尾登場

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣府5月9日在虎尾縣立田徑場辦「雲林人之夜」活動，結合農產市集、萬人孝親洗腳儀式及大型音樂晚會。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府5月9日在虎尾縣立田徑場辦「雲林人之夜」活動，結合農產市集、萬人孝親洗腳儀式及大型音樂晚會。記者陳雅玲／攝影

雲林縣府5月9日在虎尾縣立田徑場辦「雲林人之夜」活動，結合農產市集、萬人孝親洗腳儀式及大型音樂晚會，邀請「雲林之友」玖壹壹許富凱、胡凱兒等藝人接力演唱，縣長張麗善說，盼藉活動凝聚鄉親情感，提升對雲林的光榮感與認同感。

雲林縣府今舉辦「雲林人之夜」活動宣傳記者會，張麗善、議長黃凱及多名民代出席，玖壹壹樂團健志、洋蒽等人也到場參與宣傳。

張麗善指出，5月為感恩的季節，特別在母親節前夕舉辦「雲林人之夜」，最具意義的亮點是「萬人孝親洗腳」儀式，將邀請縣內國小五、六年級學生，與父母或祖父母一同參與，透過實際行動表達感恩之情，傳遞孝道價值。

張麗善說，活動提供在地人才與團體展演舞台，展現雲林文化實力。當天由雲林子弟黃鐙輝主持，邀請許富凱、胡凱兒、黃子軒、山平快、蔡義德，以及雲林愛樂室內合唱團、霹靂布袋戲、順武堂武術協會等接力演出，並由「雲林之友」玖壹壹壓軸演出。

縣府民政處長蕭德恕表示，「雲林人之夜」活動自當天下午2時開始，設有雲林良品農產市集及百攤特色攤位，讓民眾一次體驗在地美食與文創魅力，4時至5時為萬人洗腳儀式、晚上6時30至9時20分為晚會，邀請民眾踴躍參與，共度溫馨又熱鬧的感恩之夜。

雲林縣府5月9日在虎尾縣立田徑場辦「雲林人之夜」活動，結合農產市集、萬人孝親洗腳儀式及大型音樂晚會。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府5月9日在虎尾縣立田徑場辦「雲林人之夜」活動，結合農產市集、萬人孝親洗腳儀式及大型音樂晚會。記者陳雅玲／攝影

許富凱 黃凱 玖壹壹

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