清明連續豪雨50年罕見 雲林二崙部分西瓜傳受損

雲林縣4月初接連豪雨，繼大蒜傳出災損後，二崙鄉西瓜、南瓜也傳出植株泡水爛根災情，部分瓜田因積水導致整株枯萎。縣府今會同中央單位現勘，縣長張麗善表示，將向農業部爭取公告二崙西瓜、南瓜納入農業天然災害現金救助。

雲林為全台重要瓜果產區，西瓜種植面積達472公頃，其中二崙鄉占118公頃居全縣之冠；南瓜全縣種植282公頃，二崙亦有48公頃。近日農民通報災情，縣府邀集農糧署中區分署、台南區農業改良場等單位，並由張麗善、立委張嘉郡及縣議員李明哲及廖偉晴等人前往田區四方會勘。

李姓瓜農表示，4月初連續3天豪雨導致瓜田積水，隨後又轉為高溫曝曬，植株因「先泡水、後曝曬」而腐爛枯萎，原本5月初可採收的西瓜幾乎全毀；其母更感嘆，種瓜逾50年，「第一次遇到清明節下這麼大的雨」。但也有瓜農表示，地勢較高、排水性佳的瓜田不受影響。

縣府初步統計，二崙西瓜受損面積約15公頃、受損率約40%；南瓜受損9.5公頃、受損率同樣達40%，均已超過農業天然災害無收穫面積5%的救助門檻，若個別田區損失逾20%，即可申報現金救助。張麗善表示，將儘速向農業部提報，協助農民減輕損失。

台南區農業改良場斗南分場長陳俊仁指出，西瓜果實越大越怕積水，一旦根系長時間浸泡，整株容易迅速枯萎。此次現勘田區因地勢較低，受害情形較為嚴重，估計損失約三至四成，後續仍需擴大勘查，確認整體受損程度。

立委張嘉郡表示，濁水溪沿岸出產的西瓜品質優良，長期深受市場肯定，此次清明連日大雨造成部分瓜田排水不及，令人惋惜，盼中央儘速核定救助；至於未受損瓜田，品質仍佳，有信心在市場維持好價格。