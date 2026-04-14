快訊

與粿粿婚變…求償百萬「對方律師認願賠償」 范姜彥豐曝早知道王子逃兵

力拚「延長停火45天」…傳美伊將赴巴基斯坦續談 巴國媒體曝卡關內幕

AI互動10分鐘侵蝕1萬小時毅力？研究警告：人類會「加速放棄」

聽新聞
0:00 / 0:00

台南學甲工業區、新達里水患多年 3.5億元改善6月完工

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南學甲水患中央地方合力改善、工程預計6月完工，工程會主委陳金德等下午察看抽水站工地現況、聽取政府水利局與國土署簡報。圖／讀者提供
台南學甲水患中央地方合力改善、工程預計6月完工，工程會主委陳金德等下午察看抽水站工地現況、聽取政府水利局與國土署簡報。圖／讀者提供

台南市學甲工業區、新達里多年來大雨常淹水，耗資3.5億元M幹線抽水站、滯洪池等工程前年3月動工、預計6月完工後可保護當地約3千居民生命財產安全，受益面積約80公頃並促進學甲工業區及周邊產業經濟發展。

工程會主委陳金德下午會同市府水利局主秘黃信銓等率隊視察工區慰勉、期待如期如質完工減少水患。

市府指出，國土署110年以「前瞻基礎建設計畫」特別預算補助市府2057萬元取得用地，後續補助2.5億元、市府配合款8千多萬元委由國土署新建1座16CMS抽水站及容量約1.9萬立方公尺滯洪池，進度已達九成五、可望順利完工。

學甲鄰近沿海地帶地勢相對低窪，颱風季或汛期豪大雨北學甲地區瓦寮排水水位易快速上升，造成學甲區中正路一帶雨水下水道M幹線因外水水位偏高，影響排放積淹水。

工程會表示，陳金德關心M幹線抽水站及調節池工程，除慰勉國土署及施工團隊辛勞，期勉相關單位確保工程品質與施工安全、持續施工管理與進度控管，如期如質完成提升學甲新達里地區整體防洪能力目標。

陳金德表示，過去市府採移動式抽水機抽排應急，為從根本改善問題，市府與國土署合作規畫興建抽水站與滯洪池等設施，透過滯洪蓄洪與機械抽排併行方式，全面提升區域排水及防洪能力。

國土署為強化學甲新達里及學甲工業區周邊地區防洪防災效能，補助協助取得所需用地，並持續挹注建設經費，由國土署下水道工程分署代辦工程設計與施工。

工程112年3月開工，整體工程進度約95%，已組安裝4台抽水機，可於今年汛期先行投入應急抽排運作，降低當地積淹水風險。下水道分署正辦理後續施工，預計6月完成全部工程。

工程會表示，完善雨水下水道抽水站及調節池等排水滯蓄洪基礎設施，可在颱風豪雨期間有效改善排水功能，強化在地防洪減災能力，降低淹水風險，提升居民生活安全與居住品質，並帶動周邊區域整體發展。將與地方持續合作強化防洪韌性，打造更安全宜居生活環境。

台南學甲水患中央地方合力改善、工程預計6月完工，工程會主委陳金德等下午察看抽水站工地現況。圖／讀者提供
台南學甲水患中央地方合力改善、工程預計6月完工，工程會主委陳金德等下午察看抽水站工地現況。圖／讀者提供

台南學甲水患中央地方合力改善、工程預計6月完工，工程會主委陳金德等下午察看抽水站工程。圖／讀者提供
台南學甲水患中央地方合力改善、工程預計6月完工，工程會主委陳金德等下午察看抽水站工程。圖／讀者提供

台南學甲水患中央地方合力改善、工程預計6月完工。圖／讀者提供
台南學甲水患中央地方合力改善、工程預計6月完工。圖／讀者提供

台南 陳金德 淹水

延伸閱讀

台南捷運第一期藍線最後審議階段 力拼今年底動工、2032年通車

下雨就淹！台東豐榮路成「小河」 縣府出手每戶補助5萬防水閘門

中市東光路今第二、三階段動工 改善北屯松竹東山路壅塞

台東豐榮路69巷逢雨成災 每戶補助5萬元設閘門

相關新聞

滿山螢光！嘉義山區螢火蟲大爆發 4至5月迎最佳觀賞期

嘉義縣山區進入螢火蟲季，近期氣候穩定、環境條件良好，螢火蟲數量逐漸增加，夜間山林呈現點點螢光景致。嘉義縣政府推出「螢光奇緣」賞螢季活動，縣長翁章梁今出席行銷記者會，整合23處賞螢點及11處導覽行程，邀請民眾把握季節走訪山區，近距離欣賞多達40種螢火蟲。

清明連續豪雨50年罕見 雲林二崙部分西瓜傳受損

雲林縣4月初接連豪雨，繼大蒜傳出災損後，二崙鄉西瓜、南瓜也傳出植株泡水爛根災情，部分瓜田因積水導致整株枯萎。縣府今會同中央單位現勘，縣長張麗善表示，將向農業部爭取公告二崙西瓜、南瓜納入農業天然災害現金救助。

台南捷運第一期藍線最後審議階段 力拼今年底動工、2032年通車

台南首條捷運第一期藍線邁入最後一哩路！行政院去年10月正式核定第一期藍線綜合規畫報告後，今由公共工程委員會主委陳金德率隊現勘並開審議會議，過程中不少審查委員對路線規畫與工程條件品質把關，陳金德強調，將根據寶貴意見修正，盼台南捷運藍線如期如質完工。

嘉義里長不滿闖紅燈遭檢舉！怒嗆「正義魔人去考警察」 網怒貼影片砲轟

嘉義縣朴子市中正里長蘇俊偉近日因交通違規遭民眾檢舉，他在社群平台發文坦承行為確有不妥、虛心檢討，但他強調自己並非「闖紅燈」，已向監理機關成功申訴，同時抨擊一些正義魔人「看到一點點狀況」就要檢舉，真的吃飽太閒，引發網友不滿炮轟。 蘇俊偉在文中批評，現今社會自以為正義的「檢舉達人」愈來愈多，拿著行車記錄器專挑小細節檢舉，好像全世界只有自己最守法。他透露，自己近期被檢舉「闖紅燈」後親自前往監理機關申訴，最終申訴成功，改判為「紅燈右轉」罰款600元。 他直言，對於不妥之處會以更嚴謹的態度自我要求，但也批評檢舉者「不要亂扣帽子」，用制度找人麻煩，如果真的這麼有正義感，可以去考警察，光明正大站出來執法。 此番言論隨即遭到網友砲轟，有人指出從流出的影像看來，該里長「從路肩右側超車並紅燈右轉」，行為相當危險，且當下已明顯已紅燈數秒，「拜託駕照去剪掉然後辭掉里長職務」、「

爭議未息 台南亞太球場外攤位再招商

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場上月底開打中華職棒例行賽，場外美食區突遭市府要求撤除並重新招商，球迷強烈反彈，讓市府緊急喊卡，對此，市府昨再次將場外攤商的招商公告上網；議員要求，應與球團溝通清楚。

新聞眼／市府與球團應穩定夥伴關係

耗資卅三億多元的亞太國際棒球訓練中心備受看好推升台南棒球城市高度，然而從統一獅可望認養變「租場」，近期場外美食區招標引爭議後，「龍獅」三連戰臨時招募十一攤再遭質疑圖利特定攤商，齟齬持續難息，關鍵在於，南市府何時能真正與統一獅密切合作、共創雙贏？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。