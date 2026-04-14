台南學甲工業區、新達里水患多年 3.5億元改善6月完工
台南市學甲工業區、新達里多年來大雨常淹水，耗資3.5億元M幹線抽水站、滯洪池等工程前年3月動工、預計6月完工後可保護當地約3千居民生命財產安全，受益面積約80公頃並促進學甲工業區及周邊產業經濟發展。
工程會主委陳金德下午會同市府水利局主秘黃信銓等率隊視察工區慰勉、期待如期如質完工減少水患。
市府指出，國土署110年以「前瞻基礎建設計畫」特別預算補助市府2057萬元取得用地，後續補助2.5億元、市府配合款8千多萬元委由國土署新建1座16CMS抽水站及容量約1.9萬立方公尺滯洪池，進度已達九成五、可望順利完工。
學甲鄰近沿海地帶地勢相對低窪，颱風季或汛期豪大雨北學甲地區瓦寮排水水位易快速上升，造成學甲區中正路一帶雨水下水道M幹線因外水水位偏高，影響排放積淹水。
工程會表示，陳金德關心M幹線抽水站及調節池工程，除慰勉國土署及施工團隊辛勞，期勉相關單位確保工程品質與施工安全、持續施工管理與進度控管，如期如質完成提升學甲新達里地區整體防洪能力目標。
陳金德表示，過去市府採移動式抽水機抽排應急，為從根本改善問題，市府與國土署合作規畫興建抽水站與滯洪池等設施，透過滯洪蓄洪與機械抽排併行方式，全面提升區域排水及防洪能力。
國土署為強化學甲新達里及學甲工業區周邊地區防洪防災效能，補助協助取得所需用地，並持續挹注建設經費，由國土署下水道工程分署代辦工程設計與施工。
工程112年3月開工，整體工程進度約95%，已組安裝4台抽水機，可於今年汛期先行投入應急抽排運作，降低當地積淹水風險。下水道分署正辦理後續施工，預計6月完成全部工程。
工程會表示，完善雨水下水道抽水站及調節池等排水滯蓄洪基礎設施，可在颱風豪雨期間有效改善排水功能，強化在地防洪減災能力，降低淹水風險，提升居民生活安全與居住品質，並帶動周邊區域整體發展。將與地方持續合作強化防洪韌性，打造更安全宜居生活環境。
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