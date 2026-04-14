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滿山螢光！嘉義山區螢火蟲大爆發 4至5月迎最佳觀賞期

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣竹崎鄉水社寮車站有許多螢火蟲，結合鐵道場景秘境。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣竹崎鄉水社寮車站有許多螢火蟲，結合鐵道場景秘境。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣山區進入螢火蟲季，近期氣候穩定、環境條件良好，螢火蟲數量逐漸增加，夜間山林呈現點點螢光景致。嘉義縣政府推出「螢光奇緣」賞螢季活動，縣長翁章梁今出席行銷記者會，整合23處賞螢點及11處導覽行程，邀請民眾把握季節走訪山區，近距離欣賞多達40種螢火蟲。

翁章梁表示，全球螢火蟲種類逾2000種，台灣約有60多種，而嘉義即可觀察到40多種，其中以黑翅螢最為常見，嘉義山區近年生態保育有成，螢火蟲族群逐步恢復，數量明顯成長，每年4月至5月是最佳賞螢時機，適合親子同遊，感受自然生態之美。

文化觀光局指出，今年賞螢季規畫23處推薦賞螢點，分布於阿里山、梅山、竹崎及番路等地，涵蓋林鐵車站、步道及社區場域，同步推出11處導覽行程，由在地團隊帶領解說，包括圓潭生態園區、光華社區及公興森態園區等，部分行程採收費制，需事先預約。

此外，賞螢季結合插畫IP「獨角龍豆豆&豆比」，參與導覽行程可獲紀念貼紙；另推出注音版賞螢導覽摺頁，入住合作民宿可索取，內附紅色濾光紙，有助手電筒濾光，降低光害影響，引導親子以正確方式觀察螢火蟲。賞螢點資訊可參考嘉義縣文化觀光局臉書。

嘉義山區螢火蟲大爆發，縣府推薦23處賞螢秘境。圖／嘉義縣政府提供
嘉義山區螢火蟲大爆發，縣府推薦23處賞螢秘境。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣螢火蟲季登場，縣長翁章梁今天參加宣傳記者會，邀請大家一起賞螢。記者黃于凡／攝影
嘉義縣螢火蟲季登場，縣長翁章梁今天參加宣傳記者會，邀請大家一起賞螢。記者黃于凡／攝影

嘉義縣螢火蟲季登場，縣長翁章梁今天參加宣傳記者會，邀請大家一起賞螢。記者黃于凡／攝影
嘉義縣螢火蟲季登場，縣長翁章梁今天參加宣傳記者會，邀請大家一起賞螢。記者黃于凡／攝影

嘉義縣竹崎鄉圓潭生態園區螢火蟲閃爍，結合導覽活動帶遊客賞螢。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣竹崎鄉圓潭生態園區螢火蟲閃爍，結合導覽活動帶遊客賞螢。圖／嘉義縣政府提供

觀光局 觀光 螢火蟲

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