台南捷運第一期藍線最後審議階段 力拼今年底動工、2032年通車

台南首條捷運第一期藍線邁入最後一哩路！行政院去年10月正式核定第一期藍線綜合規畫報告後，今由公共工程委員會主委陳金德率隊現勘並開審議會議，過程中不少審查委員對路線規畫與工程條件品質把關，陳金德強調，將根據寶貴意見修正，盼台南捷運藍線如期如質完工。

行政院公共工程委員會今早前往第一期藍線關鍵節點東門路口B06站及平實轉運站B04站現勘，並由南市交通局長王銘德進行簡報，過程中，審查委員針對沿線地下雨水箱涵、各路管線配置，以及整體工程耐震品質等提出建議，同時也要求施工期間減少對民眾生活環境衝擊。

對此，陳金德強調，審查委員提出的寶貴意見，會要求顧問公司參酌調整修正，此次現勘也聚焦工程可行性、站體設計與經費估算合理性，將針對安全、品質與預算控管嚴謹把關，也確保台南捷運第一期藍線工程如期如質完成。

他也提到，台南除了具有豐富的歷史古蹟及人文風貌外，如今更在沙崙發展半導體、AI無人機等科技產業，未來將是融合一座融合歷史與科技的現代化都市，因此，都是交通規畫也要跟上腳步，現勘及審議會議可算是捷運最後一哩路，待審查通過後，南市府交通局即可根據核定內容，在年底前發包。

南市交通局說明，捷運第一期藍線北起台鐵大橋站，往南沿永康區中華路及東區中華東路至東區文化中心，並由中華東路與東門路交叉路口沿東門路往東，銜接至仁德區中山路的仁德轉運站止，全長約8.55公里，設有10座高架車站、1座仁德機廠。

交通局表示，第一期藍線斥資327億，由中央補助約193.59億，其餘由市府自籌，目前已同步啟動招標前準備工作，後續待中央審議通過後即可辦理公告招標作業，預定今年底可望實質動工，工期預估約6年，最快2032年通車。