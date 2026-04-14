嘉義里長不滿闖紅燈遭檢舉！怒嗆「正義魔人去考警察」 網怒貼影片砲轟

嘉義縣朴子市中正里長蘇俊偉近日因交通違規遭民眾檢舉，他在社群平台發文坦承行為確有不妥、虛心檢討，但他強調自己並非「闖紅燈」，已向監理機關成功申訴，同時抨擊一些正義魔人「看到一點點狀況」就要檢舉，真的吃飽太閒，引發網友不滿炮轟。

蘇俊偉在文中批評，現今社會自以為正義的「檢舉達人」愈來愈多，拿著行車記錄器專挑小細節檢舉，好像全世界只有自己最守法。他透露，自己近期被檢舉「闖紅燈」後親自前往監理機關申訴，最終申訴成功，改判為「紅燈右轉」罰款600元。

他直言，對於不妥之處會以更嚴謹的態度自我要求，但也批評檢舉者「不要亂扣帽子」，用制度找人麻煩，如果真的這麼有正義感，可以去考警察，光明正大站出來執法。

此番言論隨即遭到網友砲轟，有人指出從流出的影像看來，該里長「從路肩右側超車並紅燈右轉」，行為相當危險，且當下已明顯已紅燈數秒，「拜託駕照去剪掉然後辭掉里長職務」、「看影片你就是闖紅燈沒錯啊」、「笑死我了，從闖紅燈變成紅燈右轉而已」、「前車已經因為黃燈停下來了，為什麼里長你要路肩超車闖過去紅燈右轉呢」、「這種開車法根本是隨機殺人」。

根據《道路交通管理處罰條例》規定，車輛逕行闖紅燈者，處新台幣1800元以上、5400元以下罰鍰；而紅燈右轉行為則處600元以上、1800元以下罰鍰。此外，若有路肩超車之行為，亦可處1200元以上、2400元以下罰鍰。