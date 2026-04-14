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雲縣古蹟 四湖章寶宮修復動工

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林四湖鄉章寶宮廟內彩繪幾乎全都是已故國寶大師陳壽彝所繪製，珍貴的梁枋畫作多達一四○餘幅，位居全國第二。記者蔡維斌／攝影
雲林四湖鄉章寶宮廟內彩繪幾乎全都是已故國寶大師陳壽彝所繪製，珍貴的梁枋畫作多達一四○餘幅，位居全國第二。記者蔡維斌／攝影

雲林的縣定古蹟四湖下桂山章寶宮修復工程經十年爭取，昨終於動工，預計二○二八年三月完工。此建築裝飾匯集多名重要匠師的工藝成果，包括保存約一四○幅已故國寶大師陳壽彝所繪製的梁枋畫作，保存數量高居全國第二，都將得以保存。

縣長張麗善主持動工儀式指出，章寶宮長期漏水，木構件受潮裂化及嚴重蟲蛀，尤其陳壽彞大師的彩繪作品也受危害，向中央爭取六千萬元，分兩期施工，為確保結構安全及保存文化，工程以「最小干預、修舊如舊」修復原則，將結合傳統工法與現代技術全面整修，最重要是將彩繪、泥塑、剪黏等珍貴藝術永續保留。

創建約五十年的章寶宮，廟體不大，多年來飽受風災侵襲，建築結構受損嚴重，地方倡議拆除重建，但被發現廟內包括木作和彩繪，匯集多位大師級匠師的作品，經多方審查，去年獲指定為雲林縣定古蹟。

「整座廟集名師之大成，可說全是寶」，縣府文觀處長謝明璇說，該廟建築裝飾集結多名重量級匠師的工藝成果，其中保存約一四○幅已故國寶大師陳壽彝所繪製的梁枋畫作，數量高居全國第二，僅次於新北市三重先嗇宮；大木作也由漳派名匠陳專琳設計及許澤南完工監造；泥塑與龍柱則是匠師吳千製作，剪黏也出自名師許清樹之手。

鄉長任內歷經廟拆與不拆極大爭議的蘇國瓏，對昨動工感觸尤深，他表示，廟去留的爭議，經十年爭取總算塵埃落定，感謝縣府和中央支持，讓這座「寶廟」終得長存。

文化 雲林 國寶 古蹟

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