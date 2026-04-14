新聞眼／市府與球團應穩定夥伴關係

耗資卅三億多元的亞太國際棒球訓練中心備受看好推升台南棒球城市高度，然而從統一獅可望認養變「租場」，近期場外美食區招標引爭議後，「龍獅」三連戰臨時招募十一攤再遭質疑圖利特定攤商，齟齬持續難息，關鍵在於，南市府何時能真正與統一獅密切合作、共創雙贏？

亞太棒訓中心從園區委外營運招標迄今，外界都能看出「房東」南市府與「房客」統一獅球團在營運面難以同調，恐怕才是球迷無法好好享受棒球比賽本質的最大關卡。

球迷進場觀賽，周邊商品、美食都是整個比賽體驗的環節之一，事實上統一獅進駐前，亞太棒訓中心就有辦過全中運、Ｕ十二世界盃少棒賽、中職官辦熱身賽，場外攤商早有運作經驗，或許人潮有限未引發爭議，不料統一獅上月底開幕戰即滿場，接續都有七千至破萬入場人潮，隨即傳出市府要針對場外攤商招標，難怪被視為「有利可圖」才動作，問題並不在攤商，而是租給統一獅之前，相關規則、機制為何未臻完善？

各地職棒球隊主場幾乎都是球團認養，僅台南統一獅、高雄台鋼雄鷹採取租用，不論何種形式，地方政府應朝共榮目標，包括桃園市政府當年成功吸引Lamigo桃猿北上承租場地，後續轉為認養，市府仍協助爭取中央支持改善球場、合作推出桃園日系列活動；高雄市政府為使台鋼雄鷹進駐，更新硬體並給予相關費用優惠。

統一獅是職棒元老球隊，入主亞太棒訓中心有了更好硬體，無奈場地爭議不斷，賽事風光開打後又因攤商掀波，市府與球團若沒真正建立穩定夥伴關係，從球迷體驗出發前進，會一再消耗台南累計多年棒球城市品牌。