聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／市府與球團應穩定夥伴關係

聯合報／ 本報記者萬于甄林伯驊

耗資卅三億多元的亞太國際棒球訓練中心備受看好推升台南棒球城市高度，然而從統一獅可望認養變「租場」，近期場外美食區招標引爭議後，「龍獅」三連戰臨時招募十一攤再遭質疑圖利特定攤商，齟齬持續難息，關鍵在於，南市府何時能真正與統一獅密切合作、共創雙贏？

亞太棒訓中心從園區委外營運招標迄今，外界都能看出「房東」南市府與「房客」統一獅球團在營運面難以同調，恐怕才是球迷無法好好享受棒球比賽本質的最大關卡。

球迷進場觀賽，周邊商品、美食都是整個比賽體驗的環節之一，事實上統一獅進駐前，亞太棒訓中心就有辦過全中運、Ｕ十二世界盃少棒賽、中職官辦熱身賽，場外攤商早有運作經驗，或許人潮有限未引發爭議，不料統一獅上月底開幕戰即滿場，接續都有七千至破萬入場人潮，隨即傳出市府要針對場外攤商招標，難怪被視為「有利可圖」才動作，問題並不在攤商，而是租給統一獅之前，相關規則、機制為何未臻完善？

各地職棒球隊主場幾乎都是球團認養，僅台南統一獅、高雄台鋼雄鷹採取租用，不論何種形式，地方政府應朝共榮目標，包括桃園市政府當年成功吸引Lamigo桃猿北上承租場地，後續轉為認養，市府仍協助爭取中央支持改善球場、合作推出桃園日系列活動；高雄市政府為使台鋼雄鷹進駐，更新硬體並給予相關費用優惠。

統一獅是職棒元老球隊，入主亞太棒訓中心有了更好硬體，無奈場地爭議不斷，賽事風光開打後又因攤商掀波，市府與球團若沒真正建立穩定夥伴關係，從球迷體驗出發前進，會一再消耗台南累計多年棒球城市品牌。

台南 亞太 統一獅 棒球場 攤商

延伸閱讀

騷過啦啦隊女孩！布萊恩魔性三振舞爆紅 不可忽視的棒球應援男神點將錄

中職／台南亞太球場並非台北大巨蛋 何不就讓統一獅認養！

中職／莫忘日本火腿出走教訓 南市府應修補裂痕與統一共榮

中職／兩度接樂天桃猿教頭都逢高進場 曾豪駒這次挑戰更艱難

相關新聞

爭議未息 台南亞太球場外攤位再招商

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場上月底開打中華職棒例行賽，場外美食區突遭市府要求撤除並重新招商，球迷強烈反彈，讓市府緊急喊卡，對此，市府昨再次將場外攤商的招商公告上網；議員要求，應與球團溝通清楚。

新聞眼／市府與球團應穩定夥伴關係

耗資卅三億多元的亞太國際棒球訓練中心備受看好推升台南棒球城市高度，然而從統一獅可望認養變「租場」，近期場外美食區招標引爭議後，「龍獅」三連戰臨時招募十一攤再遭質疑圖利特定攤商，齟齬持續難息，關鍵在於，南市府何時能真正與統一獅密切合作、共創雙贏？

雲縣古蹟 四湖章寶宮修復動工

雲林的縣定古蹟四湖下桂山章寶宮修復工程經十年爭取，昨終於動工，預計二○二八年三月完工。此建築裝飾匯集多名重要匠師的工藝成果，包括保存約一四○幅已故國寶大師陳壽彝所繪製的梁枋畫作，保存數量高居全國第二，都將得以保存。

嘉市府力挺青年創業每案最高補助90萬 申請至4月底

嘉義市政府啟動第6屆青年創業獎勵補助計畫，今年投入350萬元總經費，每案最高可獲得90萬元補助，協助在地青年實踐創業夢想。市府今天舉辦計畫說明會，詳細介紹申請流程，也請來往年獲補助的創業團隊傳承經驗，提供即時諮詢服務，要讓創業者感受政府的實質支援。

東山仙湖農場摘世界農業旅遊大賽冠軍 山林共好與世界交朋友

第19屆世界農業旅遊大賽成績出爐，台南東山仙湖農場在「文化與遺產保護類別」，勇奪世界冠軍 ，也是台灣第一個獲得此大獎的休閒農場，業者創立逾33年，長期深耕休閒產業不抄短線，消息傳出，地方咸認實至名歸。

迎接大甲媽遶境駐駕 這裡18日1萬5千顆紐西蘭新品種蘋果免費分享

紐西蘭蘋果Dazzle（中文：炫麗）來台上市，通路商楓康超市今天說，預計18日大甲媽遶境駐駕楓康超市王田總部，紐西蘭方當天出動12噸大貨車，準備了1萬5千顆炫麗蘋果免費分享，歡迎香燈腳品嘗。紐西蘭方貿易代表Bridget和Steve，當天也將首次參加媽祖接駕儀式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。