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爭議未息 台南亞太球場外攤位再招商

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南亞太棒球訓練中心成棒主球場場外攤位要重新招商引發爭議，近日市府先推十一個「期間限定」攤商，但生意低迷。記者萬于甄／攝影
台南亞太棒球訓練中心成棒主球場場外攤位要重新招商引發爭議，近日市府先推十一個「期間限定」攤商，但生意低迷。記者萬于甄／攝影

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場上月底開打中華職棒例行賽，場外美食區突遭市府要求撤除並重新招商，球迷強烈反彈，讓市府緊急喊卡，對此，市府昨再次將場外攤商的招商公告上網；議員要求，應與球團溝通清楚。

南市體育局表示，標案內容改以「完整賽季」發包，採最有利標，十七日下午五時截止投標，預計當天下午五時三十分開標，提供潛在投標廠商充裕評估與準備時間，以利規畫出更具在地特色攤商的營運提案。

據了解，亞太成棒主球場由統一7-ELEVEn獅球團租用，範圍僅限於主球場本體，未包含場外攤位空間，市府考量開幕賽期間人潮湧入，規畫設置戶外「臨時性」攤位，並由球團邀請廠商進駐，但依規定在開幕活動結束後即應撤除。

由於多家球迷熟悉的美食攤位包括地瓜球、滷豆乾等，上月底開幕賽後被迫退場，體育局又隨即上網辦理公開招商，欲延續場外餐飲服務，引爆球迷不滿；雖招商案緊急喊停，上周仍有例行賽味全龍與統一獅隊三連戰，市府臨時邀十一家攤商進駐，再度引發球迷抵制聲浪。

有攤商前天無奈說，當初臨時被喊來支援擺攤，卻在網路輿論帶動下被貼上「圖利廠商」標籤，感到相當委屈，事實上營運狀況並不理想，每天租金高達三千五百元，加上備料、水電等成本，收益卻遠不如預期。據了解，其中一格攤位疑因前兩天擺攤生意不佳，前天並未出攤販售。

有球迷在網路上分享「真的第一次看到這麼冷清的攤位」，不少網友更呼籲攤商「下次請不要再當體育局朋友」。

市議員王宣貿認為，亞太棒球場攤販設置採標案辦理本屬合理，但此次爭議的核心問題，在於前期整體規畫與溝通明顯不足，體育局若在最初與統一獅球團簽約時，能將場內外範圍一次談妥、權責分清楚，就不會出現後續場外另行標案的情況，更不會引發如今的爭議與質疑。

體育局表示，招商相關事宜將依重新規畫的期程辦理，也會著重於如何配合統一獅球團行銷策略、主題活動及球迷消費行為，確保餐飲與商品服務能與賽事體驗無縫接軌，提供更高規格的觀賽體驗。

攤商 體育 棒球場 統一獅

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