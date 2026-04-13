嘉市府力挺青年創業每案最高補助90萬 申請至4月底

嘉義市政府啟動第6屆青年創業獎勵補助計畫，今年投入350萬元總經費，每案最高可獲得90萬元補助，協助在地青年實踐創業夢想。市府今天舉辦計畫說明會，詳細介紹申請流程，也請來往年獲補助的創業團隊傳承經驗，提供即時諮詢服務，要讓創業者感受政府的實質支援。

副市長陳永豐表示，青年是城市創新發展的動力，市府從多元培力、職涯就業、創業扶植、創新孵化及公共參與五大面向推動政策，打造友善環境，透過補助降低初期風險，提升成功機會。這項計畫至今已協助56組團隊穩定發展，累計投入1400萬元，團隊存活率高達91%，創造逾6億元營業額。

陳永豐說，市府會做青年最強大的後盾，強化其營運能力與競爭力，歡迎有規畫、諮詢或資金需求的創業者尋求協助。

去年獲補助的「水族星球」負責人姚睿婕分享，創業過程不容易，除了經費支援，市府人員也會主動關心並協助解決問題。另一名獲補助者「庭口金工餐酒館」負責人陳禹方則提及，當初承租90年老木屋時，面臨屋梁腐爛與白蟻問題，幸好市府推薦廠商並提供支援，才讓店面順利開張。

勞工及青年發展處長林家緯表示，本年度計畫延續「創業啟動類」與「經營優化類」兩大類別，依創業不同階段提供支持，每案最高補助90萬元。受理申請至今年4月30日止。

水族星球負責人姚睿婕分享青創經驗。圖／嘉義市政府提供

嘉義市青年創業補助計畫每案最高補助90萬。圖／嘉義市政府提供