快訊

中東變局…國安基金「不進場」 持有股票市值35.6億元

開除黨籍！民眾黨中評會開鍘 李貞秀即起喪失立委身分

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市府力挺青年創業每案最高補助90萬 申請至4月底

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
獲嘉義市青年創業補助的業者庭口金工餐酒館負責人陳禹方分享創業經驗。圖／嘉義市政府提供
獲嘉義市青年創業補助的業者庭口金工餐酒館負責人陳禹方分享創業經驗。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府啟動第6屆青年創業獎勵補助計畫，今年投入350萬元總經費，每案最高可獲得90萬元補助，協助在地青年實踐創業夢想。市府今天舉辦計畫說明會，詳細介紹申請流程，也請來往年獲補助的創業團隊傳承經驗，提供即時諮詢服務，要讓創業者感受政府的實質支援。

副市長陳永豐表示，青年是城市創新發展的動力，市府從多元培力、職涯就業、創業扶植、創新孵化及公共參與五大面向推動政策，打造友善環境，透過補助降低初期風險，提升成功機會。這項計畫至今已協助56組團隊穩定發展，累計投入1400萬元，團隊存活率高達91%，創造逾6億元營業額。

陳永豐說，市府會做青年最強大的後盾，強化其營運能力與競爭力，歡迎有規畫、諮詢或資金需求的創業者尋求協助。

去年獲補助的「水族星球」負責人姚睿婕分享，創業過程不容易，除了經費支援，市府人員也會主動關心並協助解決問題。另一名獲補助者「庭口金工餐酒館」負責人陳禹方則提及，當初承租90年老木屋時，面臨屋梁腐爛與白蟻問題，幸好市府推薦廠商並提供支援，才讓店面順利開張。

勞工及青年發展處長林家緯表示，本年度計畫延續「創業啟動類」與「經營優化類」兩大類別，依創業不同階段提供支持，每案最高補助90萬元。受理申請至今年4月30日止。

水族星球負責人姚睿婕分享青創經驗。圖／嘉義市政府提供
水族星球負責人姚睿婕分享青創經驗。圖／嘉義市政府提供

嘉義市青年創業補助計畫每案最高補助90萬。圖／嘉義市政府提供
嘉義市青年創業補助計畫每案最高補助90萬。圖／嘉義市政府提供

嘉義市青年創業補助計畫說明會。圖／嘉義市政府提供
嘉義市青年創業補助計畫說明會。圖／嘉義市政府提供

創業 團隊 青年

延伸閱讀

賴總統：「圓夢助力方案」鼓勵同學 最高補助200萬元

相關新聞

嘉市府力挺青年創業每案最高補助90萬 申請至4月底

嘉義市政府啟動第6屆青年創業獎勵補助計畫，今年投入350萬元總經費，每案最高可獲得90萬元補助，協助在地青年實踐創業夢想。市府今天舉辦計畫說明會，詳細介紹申請流程，也請來往年獲補助的創業團隊傳承經驗，提供即時諮詢服務，要讓創業者感受政府的實質支援。

東山仙湖農場摘世界農業旅遊大賽冠軍 山林共好與世界交朋友

第19屆世界農業旅遊大賽成績出爐，台南東山仙湖農場在「文化與遺產保護類別」，勇奪世界冠軍 ，也是台灣第一個獲得此大獎的休閒農場，業者創立逾33年，長期深耕休閒產業不抄短線，消息傳出，地方咸認實至名歸。

迎接大甲媽遶境駐駕 這裡18日1萬5千顆紐西蘭新品種蘋果免費分享

紐西蘭蘋果Dazzle（中文：炫麗）來台上市，通路商楓康超市今天說，預計18日大甲媽遶境駐駕楓康超市王田總部，紐西蘭方當天出動12噸大貨車，準備了1萬5千顆炫麗蘋果免費分享，歡迎香燈腳品嘗。紐西蘭方貿易代表Bridget和Steve，當天也將首次參加媽祖接駕儀式。

嘉市舊市公所地下停車場今動土 活化歷史建築並紓解商圈車位壓力

嘉義市舊市公所周邊商圈長期面臨停車位不足的困擾，為活化這座珍貴的歷史建築並注入新動能，嘉義市政府爭取中央前瞻基礎建設計畫補助。今天上午，市長黃敏惠帶領各界貴賓於舊址舉行「嘉義市舊市公所地下停車場新建工程」動土祈福典禮。這項工程不僅是嘉義市公共建設的重要里程碑，更象徵歷史場域與現代都市機能的融合再生。

大甲媽祖今年有新橋可走！雲嘉崙子大橋北上車道趕工今通車

雲林、嘉義交界的元長鄉崙子大橋是大甲媽祖每年抵達目的地新港奉天宮的必經之路，有朝聖大橋之稱，橋齡逾40年老舊狹窄，事故頻傳，因此中央和地方攜手於2023年底動工重建，為讓媽祖今年能走新橋，積極趕工完成北上車道，今天由雲林縣長張麗善主持通車，全橋將趕在明年7月完工。

台南偏鄉結核病患就醫不便 胸腔病院到衛生所開門診

台南市山區許多肺結核患者因就醫不便延誤病情，衛福部胸腔病院與南化區衛生所合作開設「胸腔內科專科門診」，提供篩檢、影像判讀及診斷一站式服務，也提供一般門診、預防保健及成人疫苗接種。呼籲南化及楠西、玉井等附近山區居民多利用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。