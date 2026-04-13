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鴿笭文化躍上建築…7千萬打造新據點 義竹消防分隊4月底啟用

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
鴿笭文化入建築，義竹消防分隊成新地標。圖／嘉義縣政府提供
鴿笭文化入建築，義竹消防分隊成新地標。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣強化地方防災量能再添新進展；嘉義縣長翁章梁今天與消防局長蔡建安前往義竹鄉，視察消防局第一大隊義竹分隊重建工程。工程已接近完工，預計4月底啟用。新建築外觀結合在地鴿笭文化與消防鳳凰徽章形象，兼顧救災功能與地方特色。

義竹分隊重建工程總經費約7064萬元，由中央與地方共同負擔，基地位於義竹鄉仁里村，占地約831平方公尺，規畫為地上3層鋼筋混凝土建築。自2024年3月開工以來，整體進度穩定，施工品質與安全措施也持續受控，讓在地民眾關心的公共建設如期推進。

新分隊的落成代表緊急救援時間可望縮短，面對火災、車禍或災害時，消防人員能更快速出勤，提升在地安全保障。同時，建築設計也融入地方特色，外觀結合義竹傳統斜屋頂與鴿笭文化元素，並搭配綠化立面與屋頂空間，不僅提升視覺美感，也讓原本單一功能的消防廳舍，轉變為兼具公共景觀的地標。

翁章梁表示，工程歷經多次設計調整，希望讓消防員在高壓勤務之餘，也有舒適的休息環境。建物高處平台可遠眺義竹街景，具備早期消防觀測塔的概念，兼顧勤務需求與環境融合。

整體而言，義竹消防分隊重建不只是硬體升級，更是地方安全與生活品質的提升。未來啟用後，將成為守護鄉親的重要據點，也為義竹增添新地標。

結合傳統鴿笭文化竹簍與消防鳳凰徽章形象，從救災到文化象徵，義竹消防建築亮相。圖／嘉義縣政府提供
結合傳統鴿笭文化竹簍與消防鳳凰徽章形象，從救災到文化象徵，義竹消防建築亮相。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣長翁章梁視察消防局第一大隊義竹分隊重建工程。。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁視察消防局第一大隊義竹分隊重建工程。。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣長翁章梁前往義竹鄉視察消防局第一大隊義竹分隊重建工程。。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁前往義竹鄉視察消防局第一大隊義竹分隊重建工程。。圖／嘉義縣政府提供

消防員 嘉義 翁章梁

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