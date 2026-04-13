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四湖章寶宮「全廟都是寶」險被拆 縣府列古蹟修復大師作品永存
雲林縣縣定古蹟四湖下桂山章寶宮修復工程經10年爭取，今天終能動工，該廟雖小但建築裝飾為匯集多位重要匠師的工藝成果，其中保存約140幅已故國寶大師陳壽彝所繪製的樑枋畫作，保存數量高居全國第二，最為珍貴，此外也有漳派大木名匠陳專琳等諸多珍貴作品將得以保存。
創建廟體僅短短約50年的章寶宮廟體不大，多年來飽受風災侵襲建築結構受損嚴重，地方倡議拆除重建，但卻被發現廟內包括木作和彩繪，匯集多位大師級匠師的作品，被視為重要文化資產，經多方審查終在去年獲指定為雲林縣定古蹟。
文觀處長謝明璇指出，該廟建築裝飾集結多位重量級匠師的工藝成果，其中以保存約140幅已故國寶大師陳壽彝所繪製的樑枋畫作，數量高居全國第二，僅次於新北市三重先嗇宮；大木作也由漳派名匠陳專琳設計及許澤南完工監造；泥塑與龍柱也是匠師吳千製作，剪粘也出自名師許清樹之手，整座廟集名師之大成「可說全是寶」。
由於廟體受損嚴重，經向中央爭取6千萬元分兩期施工，今天由縣長張麗善、立委張嘉郡、丁學忠、章寶宮主委吳信民、議員蘇國瓏等人主持動工儀式，並由建築師江宗霖帶領參觀極具價值的作品和修復計畫，預計117年3月完工。
張麗善指出，章寶宮長期漏水，木構件受潮裂化及嚴重蟲蛀，尤其陳壽彞大師的彩繪作品也受危害，為確保結構安全及保存文化，工程以「最小干預、修舊如舊」修復原則，將結合傳統工法與現代技術全面整修，最重要是將彩繪、泥塑、剪黏等珍貴藝術永續保留。
鄉長任內歷經廟拆與不拆極大爭議的蘇國瓏，對今天動工感觸尤深，他說，該廟去留的爭議，經10年爭取總算塵埃落定，感謝縣府和中央支持，讓這座「寶廟」終得長存。
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