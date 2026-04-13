四湖章寶宮「全廟都是寶」險被拆 縣府列古蹟修復大師作品永存

雲林縣縣定古蹟四湖下桂山章寶宮修復工程經10年爭取，今天終能動工，該廟雖小但建築裝飾為匯集多位重要匠師的工藝成果，其中保存約140幅已故國寶大師陳壽彝所繪製的樑枋畫作，保存數量高居全國第二，最為珍貴，此外也有漳派大木名匠陳專琳等諸多珍貴作品將得以保存。

創建廟體僅短短約50年的章寶宮廟體不大，多年來飽受風災侵襲建築結構受損嚴重，地方倡議拆除重建，但卻被發現廟內包括木作和彩繪，匯集多位大師級匠師的作品，被視為重要文化資產，經多方審查終在去年獲指定為雲林縣定古蹟。

文觀處長謝明璇指出，該廟建築裝飾集結多位重量級匠師的工藝成果，其中以保存約140幅已故國寶大師陳壽彝所繪製的樑枋畫作，數量高居全國第二，僅次於新北市三重先嗇宮；大木作也由漳派名匠陳專琳設計及許澤南完工監造；泥塑與龍柱也是匠師吳千製作，剪粘也出自名師許清樹之手，整座廟集名師之大成「可說全是寶」。

由於廟體受損嚴重，經向中央爭取6千萬元分兩期施工，今天由縣長張麗善、立委張嘉郡、丁學忠、章寶宮主委吳信民、議員蘇國瓏等人主持動工儀式，並由建築師江宗霖帶領參觀極具價值的作品和修復計畫，預計117年3月完工。

張麗善指出，章寶宮長期漏水，木構件受潮裂化及嚴重蟲蛀，尤其陳壽彞大師的彩繪作品也受危害，為確保結構安全及保存文化，工程以「最小干預、修舊如舊」修復原則，將結合傳統工法與現代技術全面整修，最重要是將彩繪、泥塑、剪黏等珍貴藝術永續保留。

鄉長任內歷經廟拆與不拆極大爭議的蘇國瓏，對今天動工感觸尤深，他說，該廟去留的爭議，經10年爭取總算塵埃落定，感謝縣府和中央支持，讓這座「寶廟」終得長存。

四湖鄉章寶宮廟內彩繪幾乎全都是已故國寶大師陳壽彝所繪製珍貴的樑枋畫作多達140餘幅，位居全國第二，險些被拆除，縣府動工修復永久保存。記者蔡維斌／攝影

四湖鄉章寶宮彩繪和木作等許多建築裝飾，出自已故國寶大師陳壽彝等大師之手，今天動工修復並由建築師說明建築價值及修復計畫。記者蔡維斌／攝影

四湖鄉章寶宮廟內彩繪幾乎全都是已故國寶大師陳壽彝所繪製珍貴的樑枋畫作多達140餘幅，位居全國第二，險些被拆除，縣府動工修復永久保存。記者蔡維斌／攝影

四湖鄉章寶宮廟體不大，但彩繪幾乎全都是已故國寶大師陳壽彝所繪製珍貴的樑枋畫作多達140餘幅，位居全國第二卻險些被拆除。記者蔡維斌／攝影

四湖鄉章寶宮廟內彩繪幾乎全都是已故國寶大師陳壽彝所繪製珍貴的樑枋畫作多達140餘幅，位居全國第二，險些被拆除，縣府動工修復永久保存。記者蔡維斌／攝影