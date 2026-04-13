打造三合一便民服務新據點 台南北區新區政大樓今啟用

地方期待已久，曾流標6次的台南北區區政大樓今舉辦啟用典禮，由市長黃偉哲、內政部常務次長吳堂安等人共同見證。北區區政大樓斥資逾3.5億，整合區公所、戶政及社福等一站式整合服務功能，將成為北區重要公共建設新地標。

黃偉哲表示，隨著北區行政都市發展迅速，人口成長帶動各項公共服務需求提升，原有區政大樓辦公空間已不敷使用，因此，市府攜手中央投入3億5602萬，在鄭仔寮重劃區興建新辦公廳舍，打造三合一聯合服務模式，也展現中央地方協力推動建設的成果。

北區區公所也說，新區政大樓位於海安路綠園道上，工程經費由內政部補助1億，其餘為市府自籌約2億5602萬元，新辦公廳舍為地下1層、地上4層建築，外觀以明亮簡潔設計，呈現親民公共形象，同時也設置地景藝術廣場、空中花園及綠能屋頂等。

另外，4樓大禮堂採用原勝安社區活動中心拆除後留下的舊檜木再利用，落實節能減碳，也延續地方記憶，使整體建築兼具功能性與人文特色；北區區政大樓除整合區公所及戶政事務所外，也設置托嬰中心、兒童遊戲區及親子友善設施等，讓市民享有更便利舒適的生活品質。