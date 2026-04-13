東山仙湖農場摘世界農業旅遊大賽冠軍 山林共好與世界交朋友

第19屆世界農業旅遊大賽成績出爐，台南東山仙湖農場在「文化與遺產保護類別」，勇奪世界冠軍 ，也是台灣第一個獲得此大獎的休閒農場，業者創立逾33年，長期深耕休閒產業不抄短線，消息傳出，地方咸認實至名歸。

緊鄰175線咖啡公路的仙湖休閒農場，1993年正式轉型為休閒農場迄今，農場位居獨立山頭，海拔約277至300公尺，52公頃腹地讓遊客擁有 360度的遼闊視野，可遠眺嘉南平原與大凍山系，農場第六代接班人吳侃薔負責經營，將傳統農作融入現代設計，打造著名的「迎山」旅宿與無邊際泳池，成功轉型為網紅熱門打卡景點。

東山仙湖農場是3天前接獲上述喜訊，昨在粉專披露，一時間湧入不少人祝賀，台南市政府農業局副局長吳威達也在第一時間留言肯定業者長期用心付出，不少鄉親說，仙湖農場是台南休閒農業的先驅，一路走來堅持本業與時俱進，多年來努力，終於被世界看見。

據知，世界農業旅遊大賽，審查過程相當嚴謹；得經過前後三階段關卡，除簡介特色外，且須全程以英文接獲評審們面試，增添不少難度；評審提及得獎原因是，仙湖最珍貴能力，是把看不見農村靈魂，變成看得見美感農遊，流淌在龍眼森林裡百年時光，醞釀在焙灶寮裡框景與甘味，在放伴精神裡的溫度，透過食、宿、玩、買、賞，讓新世代和世界都感受到了。

農場業者吳侃薔說，將焙灶寮設計成當代旅宿 ，以及把地方的風土風味風格詮釋為美感農遊，讓新世代與國際消費者能參與地方底蘊。

他指出，決賽面試現場，評審問起「仙湖」這兩個字意思，他回稱，「仙」是人與山，「湖」是水、古與月，人山共好的仙，底蘊積累的湖，這就是家族200年來在這片淺山裡生活的樣子，200年前，先人在這裡以放伴相互扶持開墾出每個村莊，今天農場以同樣精神與山林共好，與世界交朋友。

第19屆世界農業旅遊大賽成績出爐，台南東山仙湖農場在「文化與遺產保護類別」，勇奪世界冠軍，也是台灣第一個獲得此大獎的休閒農場，圖為農場特有的無邊際泳池。圖／仙湖農場提供

第19屆世界農業旅遊大賽成績出爐，台南東山仙湖農場在「文化與遺產保護類別」，勇奪世界冠軍，圖為農場六代傳承吳侃薔（右）與擔任營運總監的妻子丁敬純獲獎畫面。圖／仙湖農場提供

第19屆世界農業旅遊大賽成績出爐，台南東山仙湖農場在「文化與遺產保護類別」，勇奪世界冠軍，也是台灣第一個獲得此大獎的休閒農場，圖為龍眼乾焙灶寮食農遊程。圖／仙湖農場提供

第19屆世界農業旅遊大賽成績出爐，台南東山仙湖農場在「文化與遺產保護類別」，勇奪世界冠軍，業者將焙灶寮設計成當代旅宿 ，地方風土風味風格詮釋為美感農遊。 圖／仙湖農場提供

圖／仙湖農場提供