台南北區區政大樓啟用 提供三合一整合服務

台南市政府規劃新建北區區政大樓今天啟用，由內政部與市府共同投入逾新台幣3.5億元經費，空間擴充後提供區政、戶政及社福功能整合性服務，可望成為北區公共建設新地標。

台南市長黃偉哲今天在大樓啟用典禮致詞表示，北區都市快速發展，人口成長帶動各項公共服務需求，原有辦公空間不敷使用，市府攜手中央投入3億5602萬元經費，於鄭仔寮重劃區興建新大樓，整合區政、戶政及社會福利，打造三合一聯合服務模式，大幅提升行政效率與服務品質。

北區區長潘寶淑表示，新區政大樓除了整合區公所及府北戶政事務所，提供民眾更便捷行政服務，未來將由社會局在1樓設置托嬰中心；2樓民眾洽公區規劃兒童遊戲區及親子廁所等親子友善設施，盼能更貼近民眾實際需求。

台南市政府提供資料指出，北區區政大樓位於海安路綠園道上，工程經費由內政部補助1億元、市府自籌約2億5602萬元，為地下1層、地上4層建築，設置地景藝術廣場、空中花園及綠能屋頂。

市府指出，區政大樓4樓大禮堂採用原勝安社區活動中心拆除後留下的舊檜木再利用，不僅落實節能減碳，也延續地方記憶，使整體建築兼具功能性與人文特色，未來將持續推動公共建設與服務優化。