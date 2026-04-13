嘉義市舊市公所周邊商圈長期面臨停車位不足的困擾，為活化這座珍貴的歷史建築並注入新動能，嘉義市政府爭取中央前瞻基礎建設計畫補助。今天上午，市長黃敏惠帶領各界貴賓於舊址舉行「嘉義市舊市公所地下停車場新建工程」動土祈福典禮。這項工程不僅是嘉義市公共建設的重要里程碑，更象徵歷史場域與現代都市機能的融合再生。

市長黃敏惠表示， 舊市公所是嘉義市重要的文化資產，市府致力於兼顧歷史保存與城市發展。黃敏惠強調，嘉義市不缺計畫，缺的是中央的支持與鼓勵，感謝交通部補助及市議會對預算的支持。此計畫總經費約4.8億元，其中中央補助2.2億元、市府自籌2.6億元，完工後將有效活化歷史建築周邊空間，並大幅紓解垂楊路與民生北路商圈的停車壓力。

公路局副局長林聰利表示，舊市公所基地雖然狹小，但在設計上成功融合了人本交通與自然採光理念，符合中央推動的環保與人行空間政策。

市府交通處長呂獎慧指出，本工程設計突破傳統停車場封閉形式，規畫地上一層、地下二層，預計提供143席汽車停車格及61席機車位，並設置18席YouBike站點，滿足多元轉乘需求。

為優化交通流暢度，停車場將利用民生北路及康樂街進行汽機車進出分流，並導入智慧化管理系統。景觀設計上則串聯歷史建築中庭，創造視線通透的街角開放空間。

工程由九穗聯合建築師事務所設計、翔宏營造施工，工期預計730日曆天。市府強調，完工後舊市公所將轉型為兼具歷史教育與日常實用機能的場域，持續邁向宜居城市目標。

嘉市舊市公所地下停車場今動土 活化歷史建築並紓解商圈車位壓力。記者李宗祐／攝影

嘉義市長黃敏惠（左三）與來賓共同進行舊市公所停車場動土儀式。記者李宗祐／攝影

公路局副局長林聰利致詞表示，設計上成功融合了人本交通與自然採光理念，符合中央推動的環保與人行空間政策。記者李宗祐／攝影

市府交通處長呂獎慧指出，停車場預計提供 143 席汽車停車格及 61 席機車位。記者李宗祐／攝影

歷史與智慧並進，嘉市舊市公所地下停車場開工，預計提供143席汽車格。記者李宗祐／攝影

嘉義市長黃敏惠主持舊市公所停車場動土，盼中央持續支持嘉義市公共建設。記者李宗祐／攝影