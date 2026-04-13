大甲媽祖今年有新橋可走！雲嘉崙子大橋北上車道趕工今通車

雲林、嘉義交界的元長鄉崙子大橋是大甲媽祖每年抵達目的地新港奉天宮的必經之路，有朝聖大橋之稱，橋齡逾40年老舊狹窄，事故頻傳，因此中央和地方攜手於2023年底動工重建，為讓媽祖今年能走新橋，積極趕工完成北上車道，今天由雲林縣長張麗善主持通車，全橋將趕在明年7月完工。

崙子大橋第1階段北上車道祈福通車儀式，由雲林縣長張麗善主持，立委張嘉郡、丁學忠、交通部第五區養護工程分局長黃威龍、新港奉天宮董事長何達煌、新港鄉長葉孟龍、元長鄉長李明明及來自雲嘉蔡明水、陳文忠等多位議員到場團拜祈求通車平安順利，並由張麗善帶領倒數後，打開新橋柵欄正式通車。

雲林縣工務交通局長汪令堯指出，崙子大橋橫跨北港溪，是每年大甲媽抵達新港奉天宮的必經橋梁，全長772公尺，1981興建迄今已逾40年，橋寬不到8公尺，常發生汽、機車爭道事故，且橋底已低於北港溪的治理計畫高程，2023年由中央地方出資10.21億元重建大橋，其中雲林縣府自籌2.2億元。

汪令堯說，工程結構形式為預力樑搭配箱型預力梁，預計拓寬為18公尺、快慢車道共4線道，工程分兩階段施工，如今第一階段橋寬9公尺的北上兩線車道已完工通車，今天通車後，原本暫供通行的舊橋，基於安全則將全面封閉，包括大甲媽祖的人車一律走今天通車的新橋，後續將再施作南下車道，預定趕在明年7月全橋完工。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁也到場，指該大橋是雲林第一件跨域整合施工單位、司法機關、審計單位及外部專家學者等的廉政平台工程案，如今順利完成第一階段通車別具意義。

張麗善表示，崙子大橋45年來承載雲林元長、嘉義新港兩地重要交通，也是大甲媽祖抵達新港的「朝聖大橋」，如今已完成53.57%進度超前，且光是北上車道就比原有舊橋寬敞又安全，感謝所有團隊的辛勞，趕在大甲媽祖4月20日起駕遶境前完工，讓媽祖今年有一座全新的朝聖大橋可走，庇佑全民平安。

大甲媽祖抵達嘉義新港目的地必經的雲林縣崙子大橋新建工程，完成第一階段北上車道，今天由雲林縣長張麗善帶領倒數打開封橋柵欄後正式通車。記者蔡維斌／攝影

大甲媽祖抵達嘉義新港目的地必經的雲林縣崙子大橋新建工程，完成第一階段北上車道，今天由雲林縣長張麗善帶領倒數打開封橋柵欄後正式通車。記者蔡維斌／翻攝

大甲媽祖抵達嘉義新港目的地必經的雲林縣崙子大橋新建工程，完成第一階段北上車道（左側），今天由雲林縣長張麗善帶領倒數打開封橋柵欄後正式通車。記者蔡維斌／攝影

大甲媽祖抵達嘉義新港目的地必經的雲林縣崙子大橋新建工程，完成第一階段北上車道，今天由雲林縣長張麗善帶領倒數打開封橋柵欄後正式通車。記者蔡維斌／攝影

大甲媽祖抵達嘉義新港目的地必經的雲林縣崙子大橋新建工程，完成第一階段北上車道，今天恭迎新港禡祖坐鎮祈福團拜後，正式通車。記者蔡維斌／攝影

大甲媽祖抵達嘉義新港目的地必經的雲林縣崙子大橋新建工程，完成第一階段北上車道，今天由雲林縣長張麗善帶領倒數打開封橋柵欄後正式通車。記者蔡維斌／翻攝