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阿里山林鐵延伸日本鐵道之旅 互惠限定票券登場

中央社／ 嘉義縣13日電

阿里山林鐵攜手日本黑部峽谷鐵道與大井川鐵道，推出期間限定交換票券，4月起台灣旅客持使用過的阿里山林業鐵路支線周遊二日券及護照，即可免費兌換指定車票。

林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿表示，黑部峽谷鐵道以深邃V字型峽谷與楓紅壯麗景致聞名，是許多鐵道迷心中的朝聖路線。自2013年締結姊妹鐵道以來，雙邊維持密切合作，今年票券互惠專案自4月20日起至11月30日止。

另外，大井川鐵道充滿濃厚昭和復古氛圍，更有靜岡茶園及川根溫泉等旅遊特色景點。自1986年締結姊妹鐵道以來適逢40週年，林鐵處日前推出「阿里山號X井川線」塗裝列車及聯名商品，同時啟動雙邊車票互換，自4月25日起至12月31日止。

林鐵處說，台灣旅客持使用過的阿里山林業鐵路「支線周遊二日券」及護照，可於上述時間至黑部峽谷鐵道免費兌換「宇奈月-當日運行終點」來回車票，或大井川鐵道兌換「大井川本線一日周遊券」。

林鐵處副處長周恆凱表示，同樣持黑部峽谷鐵道或大井川鐵道票券，也可兌換阿里山林鐵票；詳細兌換辦法及相關使用規定，可至林鐵處官網查詢。

阿里山 日本

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