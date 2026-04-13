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台南偏鄉結核病患就醫不便 胸腔病院到衛生所開門診

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
胸腔病院盧明志主任幫長者看診、解說X光，偏鄉長者就近就醫　減少奔波負擔。圖／胸腔病院提供
胸腔病院盧明志主任幫長者看診、解說X光，偏鄉長者就近就醫　減少奔波負擔。圖／胸腔病院提供

台南市山區許多肺結核患者因就醫不便延誤病情，衛福部胸腔病院與南化區衛生所合作開設「胸腔內科專科門診」，提供篩檢、影像判讀及診斷一站式服務，也提供一般門診、預防保健及成人疫苗接種。呼籲南化及楠西、玉井等附近山區居民多利用。

衛福部統計94年至113年前後20年結核病發生率已由每10萬人口72.5例下降至26.2例，且以高齡族群為主，65歲以上占總個案約64%。

南化區地處偏遠且高齡化明顯，去年底老年人口達29.65%，慢性病比例偏高，過去居民就醫需外地轉診，易延誤診斷並增加社區傳播風險。衛生所希望醫師駐點強化疑似個案評估、痰液檢驗與個案管理，大幅縮短治療等待期，守護在地防疫。

醫護人員說，一名陳姓長者因胸部X光檢查發現異常，過去須轉診外地、耗時費力；在地專科門診即可當日完成評估、影像判讀與衛教追蹤。患者感謝在地就能完成複檢，認為真的方便很多，也比較安心。

胸腔病院表示，因院方醫護人力有限、平日工作負荷大，無法經常配合醫療器材到偏遠地區服務。預計先執行到11月，再評估是否延長或擴大服務。目前專科門診先排定5月8日、7月10日、9月11日及11月13日上午8時30分至11時在南化區衛生所，有需要的民眾可先電06)-5771139、5773493預約。

結核病是重要法定傳染病，防治關鍵在「早期發現、規律治療」。這項服務配合疾管制署「結核病防治計畫」推動，胸腔內科醫師盧明志駐點提供一站式服務，讓偏鄉居民免長途奔波，就近獲得專業醫療照護。

胸腔病院院長黃紹宗表示：胸腔病院作為國家結核病防治重要醫療機構，致力將專業資源延伸至偏鄉。與南化衛生所合作提升在地醫療可近性，強化公衛體系整合整體防疫效能。歡迎鄉親多利用。

胸腔病院與南化衛生所合作　強化偏鄉醫療服務。圖／胸腔病院主任醫師盧明志提供
胸腔病院與南化衛生所合作　強化偏鄉醫療服務。圖／胸腔病院主任醫師盧明志提供

胸腔病院盧明志主任幫長者看診、解說X光，偏鄉長者就近就醫　減少奔波負擔。圖／胸腔病院提供
胸腔病院盧明志主任幫長者看診、解說X光，偏鄉長者就近就醫　減少奔波負擔。圖／胸腔病院提供

台南 疫苗 衛福部 衛生所

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