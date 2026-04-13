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南市後壁菁寮抽水站改建提升抽水量 強化大新營防洪

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市長黃偉哲說，市府推動菁寮抽水站抽水能力提升與後續堤防加高等整體治理措施，從源頭改善排水瓶頸，降低社區淹水風險。記者謝進盛／翻攝
台南市長黃偉哲說，市府推動菁寮抽水站抽水能力提升與後續堤防加高等整體治理措施，從源頭改善排水瓶頸，降低社區淹水風險。記者謝進盛／翻攝

台南市政府水利局今上午辦理後壁區菁寮抽水站改建工程動土典禮，工程預計明年10月底完工，總抽水量提升至20CMS（立方公尺/秒），較現有8CMS效能大幅提升，希望強化溪北地區防洪韌性。

水利局長邱忠川簡報時指出，菁寮抽水站為溪北防洪體系重要節點。本案工程總經費3.34億元，全由中央補助，於既有8CMS抽水量基礎，增設12CMS抽水機組，使總抽水量提升至20CMS，此外也將設置1.4公頃大型蓄水池，蓄水量為4萬立方米，整體效能大幅提升。

此外，工程採整體治理策略，配合辦理菁寮排水護岸新建、既有設施整建加高及滯洪池闢建，透過抽水與排水同步強化，全面提升區域排水能力。工期約600日曆天，可望在明年10月底完工。

台南市長黃偉哲、經濟部水利署第六河川分署分署長林玉祥、後壁區長李至彬、市議員蔡育輝、李宗翰、王宣貿、沈家鳳及多名里長上午也出席動土儀式。

黃偉哲表示，受2024年凱米颱風及2025年丹娜絲風災影響，大新營區屢傳淹水，後壁菁寮為防洪關鍵區位。為此，市府推動菁寮抽水站抽水能力提升與後續堤防加高等整體治理措施，從源頭改善排水瓶頸，降低社區淹水風險。

黃偉哲說明，本次工程經費由中央全額補助，第一期抽水站改建已順利啟動，第二期的下游堤防加高及第三期的護岸增設等工程經費仍有賴相關預算審議支持。市府期盼立法院儘速通過總預算案，在中央與地方攜手合作，確保治水工作持續推進。

台南市政府表示，自市長黃偉哲上任以來，已於後壁地區投入逾15億元水利建設經費。凱米風災後，市府亦積極向中央爭取資源，針對後壁、鹽水及新營等地推動護岸修復及防洪設施升級。

台南市政府水利局今上午辦理後壁區菁寮抽水站改建工程動土典禮，市長黃偉哲（右3）等人與會，工程預計明年10月底完工，希望強化溪北地區防洪韌性。記者謝進盛／翻攝
台南市政府水利局今上午辦理後壁區菁寮抽水站改建工程動土典禮，市長黃偉哲（右3）等人與會，工程預計明年10月底完工，希望強化溪北地區防洪韌性。記者謝進盛／翻攝

台南市政府水利局今上午辦理後壁區菁寮抽水站改建工程動土典禮，工程預計明年10月底完工，圖為完工後示意圖。記者謝進盛／翻攝
台南市政府水利局今上午辦理後壁區菁寮抽水站改建工程動土典禮，工程預計明年10月底完工，圖為完工後示意圖。記者謝進盛／翻攝

台南市政府水利局今上午辦理後壁區菁寮抽水站改建工程動土典禮，工程預計明年10月底完工，希望強化溪北地區防洪韌性。記者謝進盛／翻攝
台南市政府水利局今上午辦理後壁區菁寮抽水站改建工程動土典禮，工程預計明年10月底完工，希望強化溪北地區防洪韌性。記者謝進盛／翻攝

台南 水利局 淹水

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