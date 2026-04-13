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台南溪北地區往高鐵公車班距長 交局促業者機動增班

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
往返台南溪北地區、高鐵嘉義站的大台南公車橘9線及橘9-1線，傳出日前清明連假不少旅客因座位不足無法上車，交通局允諾將要求業者落實機動加班因應。圖 ／民眾提供
往返台南溪北地區、高鐵嘉義站的大台南公車橘9線及橘9-1線，傳出日前清明連假不少旅客因座位不足無法上車，交通局允諾將要求業者落實機動加班因應。圖 ／民眾提供

往返台南溪北地區和高鐵嘉義站之間的大台南公車「橘九線」、「橘九之一線」，傳出日前清明連假滿載，不少旅客無法上車，且班距動輒九十分鐘，乘客怨聲載道，多名議員也要求南市府正視。南市交通局說，將督促業者落實機動加班因應。

「橘九線」為佳里、學甲至嘉義高鐵站，「橘九之一線」是佳里、麻豆至嘉義高鐵站，業者使用低地板電動巴士往返，設有殘障座位，全車僅能全部提供廿餘個座位，也因大北門區及曾文區幾無台鐵站址，公車扮演運輸重任，假日常呈現一位難求窘況。

有旅客日前在社群Threads張貼本月兒童清明節連假照片，三日從嘉義高鐵站往佳里途中因客滿，只能捨棄國道改走平面道路，另，五日從學甲等候上車就有廿多人，七日在學甲同樣廿多人候車，最後勉強站票，礙於規定都無法走國道，增加逾一倍行車時間。

不少人留言回應說，橘九等線班次太少，班距動輒一小時甚至九十分鐘，曾為了趕時間改搭計程車，荷包大失血；也有旅客說，低地板電動巴士座位較一般柴油客車少近一倍，站位、無法上車機率大增；另有人為客運業者叫屈指出，離峰時段常見座位空蕩，且低地板電動巴士，因應環保政策還照顧行動不便者。

南市議員謝舒凡日前接獲多人陳情後，已向市府交通局要求重視旅客權益；議員李宗翰、周嘉韋也說，此兩條路線乘客都帶著龐大行李，尤其五月一日連假將至，預估運量將激增，避免衍生更大民怨，要落實照顧乘客權益。

高鐵 公車

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