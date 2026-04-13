斗六鐵路高架延宕30年 建設費用翻一倍

延宕長達卅年的雲林斗六鐵路高架化議題，隨著選舉接近再浮上檯面，繼月初交通部長陳世凱訪雲林時允諾五月將開專家會議、力拚六月獲行政院核定；縣府昨也邀百餘斗六市民開說明會，縣長張麗善籲請中央加速審查核定，「應不分藍綠早日促成」。

交通部路政道安司長吳東凌表示，斗六交通條件較複雜，前期花費較多時間評估與審查，相關問題大致釐清，計畫已送交通部，後續將加速審查程序早日通過。

貫穿斗六市區鐵道約六．五公里，地方倡議高架化，所涉經費高達二二○億元，迄今卅年仍是紙上談兵，每逢選舉成各候選人交戰議題。

縣府昨邀鐵路高架計畫區各里開說明會，斗六保庄里長李美芳等人說，攸關眾多市民生命安全的高架化，一年拖過一年，每到選舉才被拿出來講，「請不要再拖了」。

張麗善說，縣府去年好不容易把諸多問題，包括七個平交通、三座陸橋、二處地下道與四十九戶遷移等事項，透過協商逐一解決歸納成三大問題，即是曲率、坡度、內環陸橋拆除等問題，已於去年六月提交審查報告書給中央。

張麗善指出，此案二○一七年啟動以來公文往返無數，全案預算從原本一百多億元增至現今二二○億元，地方自籌款也從原本廿七億元增至四二．八七億元，拖逾久只會愈困難，未來光是環評和施工最快恐須再十一年才能看到高架鐵道，籲請排除藍綠，減少政治考量回歸專業，早日促成該案往前推進。