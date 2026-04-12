大台南公車橘9、橘9-1假日旅客增 交通局督促業者機動增班

往返台南溪北地區、高鐵嘉義站的大台南公車橘9線及橘9-1線，傳出日前清明連假不少旅客因座位不足無法上車，且班距動輒90分乘客怨聲載道，多名議員也要求南市府正視，交通局表示，將督促業者落實機動加班因應。

大台南公車橘9線（佳里、學甲至嘉義高鐵站）、橘9-1（佳里、麻豆至嘉義高鐵站），是大北門區及曾文區往來經國1至高鐵嘉義站重要節點，且轄區幾無台鐵站址，扮演地方對外運輸重任。業者使用低地板電動巴士往返，設有殘障座位，全車僅能全部提供20餘座位，遇到假日常呈現一位難求窘況。

有旅客日前在社群Threads張貼本月兒童清明節連假照片，4月3日從嘉義高鐵站往佳里途中因客滿只能捨棄國道改走平面道路，另外4月5日從學甲等候上車就有20多人，4月7日在學甲同樣達20多人候車，最後勉強站票，礙於規定都無法走國道，只能改走平面道路，增加逾1倍行車時間。

不少旅客也回應說，橘9、橘9-1班次太少，班距動輒1小時甚至90分，且路途逾50公里，一旦無法上車相當麻煩，還曾為了趕時間忍痛改搭計程車荷包大失血。

也有旅客說，低地板電動巴士雖環保且提供殘障座位，然也因此座位也設限，僅有20多個座位，較一般柴油客車少近1倍，站位甚至無法上車機率大增。

不過也有人為客運業者叫屈，並不是每班車都客滿，離峰時段座位空蕩也常發生，且低地板電動巴士，除因應環保政策，也能照顧行動不便弱勢乘客，其實業者也相當為難。

台南市議員謝舒凡日前接獲多名旅客陳情後，已向市府交通局要求重視旅客權益，市議員李宗翰、周嘉韋也聲援，認為這兩條路線，不少旅客都還帶著龐大行李，行動更不便，尤其5月1日連假將至，預估運量將激增，避免衍生更大民怨，應該要落實照顧乘客權益。

謝舒凡也指出，經強力與交通局交涉，交通局已經允諾將督促業者落實機動加班因應，後續也會追蹤執行情形。