斗六鐵道高架化延宕30年 張麗善：關鍵性問題已排除籲中央加速

延宕長達30年的斗六鐵路高架化議題，隨著選舉接近再浮上檯面，繼日前交通部長陳世凱訪雲林曾允諾5月召開專家會議，力拼6月核定。雲林縣政府今天也召集百餘斗六市民召開說明會，除強調該計畫的關鍵技術爭議已排除，並高分貝籲請中央加速審查核定，張麗善強調計畫不能再拖，應不分藍綠早日促成。

貫穿斗六市區約6.5公里鐵道，地方倡議高架化，但所涉經費高達220億元，迄今已30年仍淪為紙上談兵，計畫一再變更卡關，每逢選舉成各候選人交戰議題，雲林縣府針對坡度曲率半徑等安全問題逐一解決送審，並於去年底召開說明會並發動市民連署，要求中央加快腳步。

本月7日交通部長陳世凱應立委劉建國邀請視察雲林交通，並對斗六鐵路高架化允諾今年5月將召開專家會議，將力拼6月能獲政院核定。部長承諾再引起地方關注，雲林縣府今天邀集市轄40里召開說明會說明規畫進度，立委張嘉郡、路政道安司長吳東凌、鐵道副局長呂新喜等人與會。

保庄里長李美芳等人指出，攸關眾多市民生命安全的高架化，一年拖過一年，每到選舉才被拿出來講，請不要再拖了。

張麗善說，短短6.5公里鐵道延宕30年，縣府去年好不容易把諸多問題，包括7個平交通、3座陸橋、2處地下道與49戶遷移等事項，透過協商逐一解決歸納成3大問題，即是曲率、坡度、內環陸橋拆除等問題，也於去年6月提交審查報告書給中央。

張麗善指出，該案從2017年啟動以來公文往返無數，如今其他縣市鐵道都已動工，唯獨雲林沒動靜，全案預算已從原本100多億增至現今220億元，地方自籌款也從原本27億元增至42.87億元，拖逾久只會愈困難。

她強調，未來光是環評和施工最快恐得須再11年才能看到高架鐵道，這項重大建設關乎市民安全，籲請排除藍綠，減少政治考量回歸專業，早日促成該案往前推進。

吳東凌表示，斗六交通條件較複雜，前期花費較多時間評估與審查，相關問題已大致釐清，計畫已送交通部，後續將加速審查程序早日通過。

雲林縣府今天召集斗六市眾多里民座談，說明鐵路高架化規畫進度。記者蔡維斌／攝影

雲林縣長張麗善強調斗六鐵路高架化拖愈久愈難做，呼籲排除監綠政治考量，回歸專業攜手早日完成這項重大交通建設。記者蔡維斌／攝影

雲林縣長張麗善強調斗六鐵路高架化拖愈久愈難做，呼籲排除監綠政治考量，回歸專業攜手早日完成這項重大交通建設。記者蔡維斌／攝影

斗六保庄里長李芳美等人指鐵路高架化重大建設，關乎全市市民安全，卻都只在選舉被拿出來講，他們希望不要再拖了。記者蔡維斌／攝影