鹹甜交織傳承創新 台南百年糕餅老店轉型再出發

台南擁有美食之都美譽，許多糕餅甜點更具代表性，南市府觀旅局今年推出「鹹甜引路台南味」系列連載，透過職人故事帶領民眾走訪在地糕餅文化，體驗府城獨特甜味。

觀旅局指出，日治時期日本引進西式與和菓子技術，深刻影響台南糕餅發展，民眾也得以接觸麵包、西點及日式甜點，並逐步培養本土製菓人才，其中，位於民生路的甘本堂蛋糕烘焙坊，即為融合台、日、西式技藝的代表店家。

據了解，甘本堂創始人陳清吉原先是經營牛乳販售，而後利用牛乳和麵粉製作點心，開啟烘焙事業，第二代則向日本「甘泉堂」師傅學藝，引進日式菓子並奠定「甘本堂」名號。第三代陳茂雄因應飲食習慣改變，轉型西點與麵包，在經濟起飛時期曾創高峰，但隨超商與量販興起，經營一度受挫。

第四代陳奕彰接手後，以創新思維為老店注入活水，結合日式與西式元素，開發如盆栽蛋糕、壽桃麵包及造型麵包龜等產品，兼具創意與傳統意涵，成功吸引年輕族群目光，也帶動品牌轉型。

陳奕彰表示，老店須在傳承與創新間取得平衡，既要保留經典風味，也需回應現代市場需求，持續調整產品方向。觀旅局表示，今年適逢台南市糕餅商業同業公會成立80周年，系列連載報導深受歡迎，也盼透過推廣糕餅文化，結合春季賞花景點，吸引旅客深入體驗台南風味。