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南市學甲北外環道斥資逾5億下月完工 路名曝光

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市學甲北外環道斥資逾5億，目前正進行最後收尾工程，可望下月完工。記者謝進盛／攝影
南市學甲北外環道斥資逾5億，目前正進行最後收尾工程，可望下月完工。記者謝進盛／攝影

斥資5.13億元的台南市學甲北外環道（6號道路），歷經近3年施工，預定5月完工，將建構完成地方聯絡道最後一塊拼圖，據知，該外環道路名也將取名為「中華路3段」。

學甲北外環道是在2024年5月13日動工，起點從學甲中山路與寶發路口，延伸至中正路與中華路口，該工程由國土署南區都市基礎工程分署辦理，路長約1835公尺，寬25公尺，用地費由市府自籌2.43億元，工程費決標約2.7億元。

這項工程原預定去年12月完工，但因配合管線工程而展延，目前趕工中，最新公告完工日期為下月15日，國土署南區都市基礎工程分署今證實完工日不會再調整，就是下月15日，至於是否辦理通車，會再跟台南市政府討論後宣布。而這段新闢道路，道路指標已標示「中華路3段」。

學甲區長張明寶表示，通車後將能疏解車流，往東連通中正路（省道台19線）往台84線快速道路，往西連通三連路（市道171線）至北門觀光旅遊區，以及中山路（市道174線）銜接台61線西濱快速道路至將軍等地，有效串連學甲、將軍、北門區生活圈，且因一併整治排水並可提升區域防洪，可望加速帶動學甲市容進一步蛻變。

南市學甲北外環道斥資逾5億，已掛上新路標，取名為中華路3段。記者謝進盛／攝影
南市學甲北外環道斥資逾5億，已掛上新路標，取名為中華路3段。記者謝進盛／攝影

台南 國土署 中正路

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