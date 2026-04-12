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嘉義優鮮闖西武巨蛋 翁章梁開球意外「挖地瓜」 2.5萬名球迷掌聲力挺
嘉義縣政府積極拓展日本市場，縣長翁章梁率領7家「嘉義優鮮」業者，昨天在埼玉縣西武巨蛋舉辦品牌推廣日。這是台灣農產加工品首度進軍日本職棒進行大規模促銷，翁章梁更受邀擔任開球嘉賓。雖然投球結果不盡理想，但他隨即以幽默風度化解尷尬，贏得現場2.5萬名球迷的掌聲，成功完成一場精彩的運動外交。
賽事由埼玉西武獅對戰千葉羅德海洋，2.5萬張門票全數售罄。嘉義縣政府於球場站出入口設置展售攤位，現場販售13項精選產品，並安排富邦悍將啦啦隊女孩卡洛琳、奶昔現身應援。有日本球迷表示，先前參與台灣活動後留下極佳印象，今日一出站看到台灣攤位，便決定要過來支持。透過熱情的試吃體驗與互動，成功將嘉義精品農產形象植入日本民眾心中。
開球儀式上，翁章梁身穿特製球衣登上投手丘。或許是受到現場爆滿觀眾的緊張氣氛影響，他投出的球在投手板前便提早落地，未如預期進入捕手手套，現場2.5萬名球迷發出惋惜的嘆息聲。面對這場「意外」，翁章梁展現高度風度，尷尬地雙手一攤，並隨即向四面球迷揮手致意。日本球迷也展現極高素質，紛紛報以熱烈掌聲為他加油。
翁章梁表示，為了這場開球，出發前曾請棒球教練黃振潁進行特訓，即便平時推廣農產游刃有餘，但在萬人面前投球仍是一大挑戰。他表示，雖然球速與準度不盡人意，但希望能透過這份誠意，讓日本球迷感受到嘉義人的熱情與真誠。
縣府表示，此次成功進軍日職球場，是「嘉義優鮮」國際行銷的重大突破。除了西武巨蛋的推廣，行程還包含前往青森縣行銷鳳梨，以及在東京吉祥寺商圈進行快閃促銷。未來將持續透過超市通路、體育盛事與潮流商圈三管齊下，帶領更多優質農產品走向世界。
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