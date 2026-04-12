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嘉市推性別友善廁所認證標章 12處場域通過去除性別二分框架

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市落實性別平權核心理念，12處性別友善廁所展現城市人文關懷。圖／嘉義市政府提供
嘉義市落實性別平權核心理念，12處性別友善廁所展現城市人文關懷。圖／嘉義市政府提供

嘉義市公共廁所變得更貼心，市府環保局推動「性別友善廁所認證標章」，打破傳統性別二分法，建構不分性別、安全且具隱私的如廁環境。目前市內已有12處場域通過認證，透過獨立式廁間設計，不僅提升使用者隱私，也同步照顧到親子與高齡伴護的需求。環保局表示，性別友善廁所的理念是尊重多元與共享空間，讓不同背景的民眾都能在公共場域享有平等的空間體驗。

環保局透過主動盤點與專業輔導機制，鼓勵公私場所優化空間配置與標示系統。這些廁所除了加強硬體設備，也強化了安全設計，確保市民在使用時能感到安心自在。公共廁所的升級不僅是基礎設施的改善，更是城市人文關懷的指標，展現嘉義市提升公共服務品質的決心。

環保局表示，未來將持續推動性別友善環境建置，透過設施改善與教育宣導並進，實踐聯合國永續發展目標（SDGs）。這項計畫旨在讓友善城市的理念落實於生活細節中，讓嘉義市朝向更包容、多元且宜居的方向邁進，提升整體環境品質，共創幸福永續的宜居空間。

嘉市推動性別友善廁所，打造尊重多元與安全便利的如廁環境。圖／嘉義市政府提供
嘉市推動性別友善廁所，打造尊重多元與安全便利的如廁環境。圖／嘉義市政府提供

不分性別如廁更自在，嘉市環保局推認證標章建構多元包容空間。圖／嘉義市政府提供
不分性別如廁更自在，嘉市環保局推認證標章建構多元包容空間。圖／嘉義市政府提供

永續 隱私 廁所

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