告別全縣最大垃圾山！雲林斗南掩埋場 年底清空拚復育

雲林縣廿鄉鎮市目前剩六鄉鎮掩埋場有餘裕，其餘皆飽和，環保局推動清場與轉運作業，繼日前古坑鄉掩埋場淨空後，預計今年底前完成斗南掩埋場封閉復育工程。斗南掩埋場堆置近四萬噸垃圾，全縣最多，因位於上風處，鄰近居民常感到臭氣熏天，封閉復育可改善長年惡臭問題。

雲林每年產生約十三萬公噸垃圾，由於縣內無焚化爐，長期仰賴外縣市協助去化，其餘堆置各地掩埋場，最高曾累積達十七萬公噸。近年縣府引進「零廢棄資源化系統」及「全移動式垃圾分選產製SRF系統」，並推垃圾減量，加上台塑六輕協助處理，去年初達成垃圾產出與去化量平衡，處理壓力趨緩。

目前莿桐、土庫、東勢、褒忠、四湖、二崙共六鄉鎮掩埋場有處理餘裕，其餘鄉鎮垃圾暫置掩埋，為解決異味、蚊蠅孳生等衛生問題，縣府啟動鄉鎮掩埋場堆置垃圾去化，古坑鄉上月淨空，今年底前將再完成斗南、元長、林內、西螺、崙背五鄉鎮掩埋場及北港暫置場清理作業，同步推動斗南掩埋場封閉復育。

斗南掩埋場堆置二點四萬多噸垃圾、一點五萬公噸打包垃圾，長期影響周邊居民生活品質。環保局長張喬維表示，斗南掩埋場封閉復育經費約六千五百萬元，獲議會支持，將加速部分暫置垃圾去化，其餘原地以覆土、植草復育方式處理，待地質穩定後再規畫用途。