台南運河媽祖巡禮、夜間燈藝吸睛 工區仍髒亂遭酸「原形畢露」

台南市媽祖開運河一百年世紀巡禮昨早在安平遶境，下午在河樂廣場水陸會師，兼具觀光歷史意義。因應運河通航百年，市府爭取九千四百萬元推動安平運河景觀重塑，打造「光流百年」等三大燈光藝術，南岸啟用後吸引人潮賞燈拍照，不過周邊工程未完工，工地仍見髒亂。工務局表示四月中旬完工，將要求加強環境清理，並籲民眾要有公德心。

媽祖開運河百年世紀巡禮昨天上演神尊乘船巡航場景，神轎儀仗沿岸並行，水陸齊發，吸引大批信眾隨香遶境，爭睹媽祖丰采。下午水路從運河啟程巡守，遶境隊伍從安億路公有停車場祈福法會出發，北上安億橋沿安平路前行，最後在河樂廣場大會師。

台南運河通航百周年，市府推出「百年好河」系列活動，總預算約九千四百萬元，在南岸望月橋至承天橋路段設置「光流百年」、「運河織光」、「光蘊平安」三件大型燈光藝術裝置，每晚六時至九時點燈，展出至六月卅日。

但部分區域仍見施工中，垃圾隨意棄置，離譜的是廁所洗手台也遭棄置公園內，影響遊憩品質。運河附近居民指出，原以為封閉整修後景觀會改善，目前仍見破磚等垃圾，「夜間燈光吸引人，但白天原形畢露」。

工務局表示，台南運河一九二六年四月通航，為府城重要水運命脈，去年啟動全長約二點八公里景觀重塑工程，包括人行環境優化與整體景觀改善，並導入燈光藝術設計，重現運河歷史記憶與空間價值，預計四月中旬完工，目前最後階段趕工美化，已要求施工單位加強環境清潔。

台南運河橋體燈光及周邊景觀重塑工程還沒完工，部分區域環境髒亂。記者吳淑玲／攝影