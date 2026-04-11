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亞太棒球場周末賽事湧人潮 11攤限定美食攤位服務球迷
台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場周末迎來精彩賽事，也湧入更多熱血球迷進場觀賽，因應周末看球人潮，體育局在球場戶外空間規劃期間限定美食攤位進駐，邀請11家優質廠商參與設攤，讓球迷在熱血應援之餘，也能輕鬆品嚐在地優質美食。
台南市體育局長陳良乾表示，為帶給市民與球迷更完善的觀賽享受，多樣化的餐飲選擇不僅補足了現場的服務缺口，更提升球場周邊的熱鬧氣氛，讓球迷從進場前就能感受到濃厚的職棒賽事熱血氛圍。
體育局表示，優化球迷的服務體驗一直是首要目標。為了確保今日進場的大量觀眾都能擁有便利的餐飲選擇，現場攤位的動線規畫與攤位種類皆經過挑選，創造結合體育賽事與休閒美食的優質環境，讓亞太棒球場不僅是競技殿堂，更是闔家大小周末休憩的好去處。
針對球場長期的攤商營運服務，體育局強調未來將持續與統一球團積極合作，共創雙贏，未來的招商將以完整賽季進行發包，並結合球團主題活動與球迷消費偏好，以利潛在投標廠商規畫出更具在地特色攤商的營運提案，引進更多具備在地特色的店家，提升整體球場服務水準，與球迷共同打造最精彩的觀賽回憶。
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