亞太棒球場動線、交通及統一獅OT案 台南議會排專案報告檢討

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場啟用並作為統一獅主場後，場內動線、設施與場外交通壅塞問題接連浮現，尤其內野「橫向走道」設計遭球迷集中反映不便，台南市多名市議員邀集市府體育局、交通局現地會勘，

逐項檢視問題並要求提出改善時程，台南市議會定期會排定4月21日由體育局專案報告，並說明與統一獅OT案的評估和進度。

市議員李宗霖3月29日首場滿場賽事進行球迷問卷，24小時內回收逾500份意見，滿意度最低為本壘後方缺乏橫向走道，造成觀眾移動不便並衍生疏散安全疑慮。交通部分則反映散場接駁不足、周邊壅塞。另有內野護網、安全設施、照明與訊號品質等問題被點出，女廁使用量能不足亦遭批評。

市議員朱正軒說，因球迷關注，因此邀集會勘，針對場內動線不順是最大不滿來源，其中以內野座位區橫向移動受阻最為明顯，針對改善方向，體育局初步提出評估拆除部分座位以增加橫向走道，但憂及可能影響防水層及保固責任，要求重新檢視工法可行性並速提出具體評估結果。

除動線外，場內指標系統亦被點名需全面強化，包括座位號碼辨識、廁所位置及散場交通導引等，要求達到「一目了然」標準。女廁使用壅塞與堵塞問題，也被列入改善重點，市府方面則表示將視人流高峰研議增設流動廁所或貨櫃式廁所，以提升承載量能。

觀賽體驗部分，議員建議與球團協調增設場內螢幕設備，補足部分座位視線與資訊落差。至於護網高度與線徑、全壘打標竿等設施規格，體育局表示均符合認證標準，仍要求補充技術資料供比對檢視。議員強調，亞太棒球場投入經費龐大，應確保實際使用效能符合國際標準與職業賽事需求，將於議會定期會要求市府提出專案報告，持續追蹤改善進度。市府則表示，將依現勘意見盤點問題，分階段提出修正方案。

場外交通方面，議員要求擴增共享運具服務範圍，包含YouBike站點增設，以及與WeMo、GoShare等業者協調進駐可能性。同時檢討停車場單一出口壅塞問題，並針對大型賽事規劃號誌調整、計程車臨停區與接駁車調度機制，強化與高鐵接駁銜接效率。

朱正軒表示，除了球場軟硬體設備仍需持續檢視與確實改善外，球迷目前最關注的仍是OT案，在議會專案報告時，將要求體育局提出更具體的說明，包括目前與統一獅溝通的進度與協商程度，讓資訊更加透明。

朱正軒說，唯有在場地條件完善、合作模式明確的情況下，才能真正回應球迷期待，也有助於提升臺南棒球發展。

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場職棒開打後，場地、交通等諸多問題浮現，台南市議員朱正軒等邀體育、交通單位會勘溝通。圖／取自朱正軒臉書記