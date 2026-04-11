快訊

年輕人戴「1配飾」顯得很老氣？一票網友搖頭：好看又有質感

重返非洲豬瘟非疫國短短3天 新加坡首先恢復台灣生鮮豬肉輸銷

要不到生水餃暴走！三重婦大鬧八方雲集 意外揪出老公是通緝犯

聽新聞
0:00 / 0:00

亞太棒球場動線、交通及統一獅OT案 台南議會排專案報告檢討

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場，職棒開打後浮現不小問題。聯合報系資料照
台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場，職棒開打後浮現不小問題。聯合報系資料照

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場啟用並作為統一獅主場後，場內動線、設施與場外交通壅塞問題接連浮現，尤其內野「橫向走道」設計遭球迷集中反映不便，台南市多名市議員邀集市府體育局、交通局現地會勘，

逐項檢視問題並要求提出改善時程，台南市議會定期會排定4月21日由體育局專案報告，並說明與統一獅OT案的評估和進度。

市議員李宗霖3月29日首場滿場賽事進行球迷問卷，24小時內回收逾500份意見，滿意度最低為本壘後方缺乏橫向走道，造成觀眾移動不便並衍生疏散安全疑慮。交通部分則反映散場接駁不足、周邊壅塞。另有內野護網、安全設施、照明與訊號品質等問題被點出，女廁使用量能不足亦遭批評。

市議員朱正軒說，因球迷關注，因此邀集會勘，針對場內動線不順是最大不滿來源，其中以內野座位區橫向移動受阻最為明顯，針對改善方向，體育局初步提出評估拆除部分座位以增加橫向走道，但憂及可能影響防水層及保固責任，要求重新檢視工法可行性並速提出具體評估結果。

除動線外，場內指標系統亦被點名需全面強化，包括座位號碼辨識、廁所位置及散場交通導引等，要求達到「一目了然」標準。女廁使用壅塞與堵塞問題，也被列入改善重點，市府方面則表示將視人流高峰研議增設流動廁所或貨櫃式廁所，以提升承載量能。

觀賽體驗部分，議員建議與球團協調增設場內螢幕設備，補足部分座位視線與資訊落差。至於護網高度與線徑、全壘打標竿等設施規格，體育局表示均符合認證標準，仍要求補充技術資料供比對檢視。議員強調，亞太棒球場投入經費龐大，應確保實際使用效能符合國際標準與職業賽事需求，將於議會定期會要求市府提出專案報告，持續追蹤改善進度。市府則表示，將依現勘意見盤點問題，分階段提出修正方案。

場外交通方面，議員要求擴增共享運具服務範圍，包含YouBike站點增設，以及與WeMo、GoShare等業者協調進駐可能性。同時檢討停車場單一出口壅塞問題，並針對大型賽事規劃號誌調整、計程車臨停區與接駁車調度機制，強化與高鐵接駁銜接效率。

朱正軒表示，除了球場軟硬體設備仍需持續檢視與確實改善外，球迷目前最關注的仍是OT案，在議會專案報告時，將要求體育局提出更具體的說明，包括目前與統一獅溝通的進度與協商程度，讓資訊更加透明。

朱正軒說，唯有在場地條件完善、合作模式明確的情況下，才能真正回應球迷期待，也有助於提升臺南棒球發展。

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場職棒開打後，場地、交通等諸多問題浮現，台南市議員朱正軒等邀體育、交通單位會勘溝通。圖／取自朱正軒臉書記
台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場職棒開打後，場地、交通等諸多問題浮現，台南市議員朱正軒等邀體育、交通單位會勘溝通。圖／取自朱正軒臉書記

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場，南市府和統一獅OT案一直談不攏。圖／台南市政府提供
台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場，南市府和統一獅OT案一直談不攏。圖／台南市政府提供

臺南 台南 亞太

延伸閱讀

台南仁德鬧區擬設人行道引反彈 居民：推人本交通也要顧現實

亞太棒球場戶外設攤引關注 蔡其昌：由獅隊與市府好好溝通

中職／台南亞太球場並非台北大巨蛋 何不就讓統一獅認養！

棒球教練性侵案情擴大 盧秀燕盼從重量刑

相關新聞

告別雲林「最臭垃圾山」有望 縣府拚年底終結長年惡臭

雲林縣20鄉鎮中，目前僅剩6鄉鎮掩埋場尚有餘裕，其餘皆已飽和，縣環保局推動清場與轉運作業，繼日前完成古坑鄉掩埋場淨空後，預計今年底前完成斗南掩埋場封閉復育工程。斗南掩埋場堆置近4萬噸垃圾，為全縣最多，因位於上風處，鄰近居民常感臭氣熏天，封閉復育後可改善當地長年惡臭問題。

影／台南祀典大天后媽祖水路遶境 重現百年前運河開通盛況

今年適逢台南運河開港百周年，為重現百年前運河開通媽祖出巡遶境萬人空巷的盛況，台南祀典大天后宮媽祖下午1時乘船巡航運河，不少信眾陪著媽祖水路遶境，重現百年前運河開通時的慶祝氣圍。

亞太棒球場動線、交通及統一獅OT案 台南議會排專案報告檢討

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場啟用並作為統一獅主場後，場內動線、設施與場外交通壅塞問題接連浮現，尤其內野「橫向走道」設計遭球迷集中反映不便，台南市多名市議員邀集市府體育局、交通局現地會勘，

台南運河燈光藝術好美成打卡熱點 「白天髒亂現形」

台南運河通航滿100周年，市府整合跨局處推出「百年好合」系列活動，總預算約9400萬元，並於南岸望月橋至承天橋路段設置三件大型燈光藝術裝置，夜間點燈後吸引民眾賞燈拍照，成為熱門打卡點，但民眾指現場仍施工中，且常見垃圾亂丟，市府說4月中旬全面完工，會加強清潔也呼籲民眾有公德心，賞燈同時維護環境整潔，。

嘉義縣產業升級帶動就業 932職缺逾半數薪資超過4萬元

嘉義縣今年最大規模徵才活動今天登場，勞動部勞發署雲嘉南分署朴子就業中心在棒棒積木飯店舉辦「2026智慧薪城 幸福嘉乘」大型徵才，邀集25家大型企業釋出逾900個職缺，超過8成為嘉義在地工作機會，其中工程師職缺月薪上看6萬元，吸引許多求職民眾應徵。

南台南家扶六十年！認養相見歡251人齊聚見證愛的延續

南台南家扶邁入成立六十周年，今天在長榮中學及濃園餐廳舉辦「六十相聚‧愛長延續」認養相見歡活動，共計251名認養人、寶眷與家扶兒少共襄盛舉。活動讓長期透過書信往返的認養人與兒童能藉此機會瞭解彼此近況，用行動展現愛與關懷，現場洋溢著如家人般的溫馨氣氛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。