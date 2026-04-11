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台南運河燈光藝術好美成打卡熱點 「白天髒亂現形」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府爭取國土署補助「台南運河橋體燈光及周邊景觀重塑工程」，配合「百年好河」活動打造三件大型燈光藝術裝置，讓運河夜晚更添美感。記者吳淑玲／攝影
台南市政府爭取國土署補助「台南運河橋體燈光及周邊景觀重塑工程」，配合「百年好河」活動打造三件大型燈光藝術裝置，讓運河夜晚更添美感。記者吳淑玲／攝影

台南運河通航滿100周年，市府整合跨局處推出「百年好合」系列活動，總預算約9400萬元，並於南岸望月橋至承天橋路段設置三件大型燈光藝術裝置，夜間點燈後吸引民眾賞燈拍照，成為熱門打卡點，但民眾指現場仍施工中，且常見垃圾亂丟，市府說4月中旬全面完工，會加強清潔也呼籲民眾有公德心，賞燈同時維護環境整潔，。

運河南岸有設計團隊打造「光流百年」、「運河織光」及「光蘊平安」三大燈光藝術裝置，展期自至6月30日，每日晚間6時至9時點燈。啟燈後人潮明顯增加，但部分區域仍可見施工痕跡，且有垃圾隨意棄置情況明顯，誇張的是甚至出現廁所洗手台遭棄置於公園內的離譜情形，影響遊憩與景觀品質。

住運河附近居民指出，原以為封閉整修後景觀會改善，但目前仍見破磚與垃圾，「夜間燈光確實吸引人，但白天則原形畢露」，整體整潔與規畫仍有改善空間。

市府工務局表示，台南運河於1926年4月通航，為府城重要水運命脈，去年啟動全長約2.8公里的景觀重塑工程，包括人行環境優化與整體景觀改善，並導入燈光藝術設計，重現運河歷史記憶與空間價值，預計4月中旬完工，目前仍在進行最後階段趕工與美化，並已要求施工單位加強環境清潔。

工務局指出，工程同步辦理動線與景觀優化，整合公園步道系統，改善鋪面品質並提升人行可及性，串聯橋梁、綠地與步道，強化都市開放空間整體性；植栽設計採適地適種與複層配置，延續綠帶並改善微氣候。

在光環境部分，全線導入LED節能照明與智慧控制系統，以「金色流域」意象營造夜間景觀，兼顧節能減碳與2050淨零排放目標，並延伸市民夜間活動空間。同時落實生態檢核機制，降低施工對棲地影響，並透過綠帶增加提升碳匯能力，強化永續發展。

台南運河景觀公園涼椅白天常見被丟垃圾，民眾發現甚至還有廢棄的衛浴洗手檯直呼誇張。記者吳淑玲／攝影
台南運河景觀公園涼椅白天常見被丟垃圾，民眾發現甚至還有廢棄的衛浴洗手檯直呼誇張。記者吳淑玲／攝影

台南運河橋體燈光及周邊景觀重塑工程還在進行中，看起來像工地讓民眾觀感不好。記者吳淑玲／攝影
台南運河橋體燈光及周邊景觀重塑工程還在進行中，看起來像工地讓民眾觀感不好。記者吳淑玲／攝影

台南運河配合「百年好河」活動，設置水上大型裝置藝術，白天夜晚有不同風格。記者吳淑玲／攝影
台南運河配合「百年好河」活動，設置水上大型裝置藝術，白天夜晚有不同風格。記者吳淑玲／攝影

台南運河南岸因年久失修，獲中央國土署補助「台南運河橋體燈光及周邊景觀重塑工程」，整合空間與光環境，重塑水岸廊帶風貌，市民都覺得變美了。記者吳淑玲／攝影
台南運河南岸因年久失修，獲中央國土署補助「台南運河橋體燈光及周邊景觀重塑工程」，整合空間與光環境，重塑水岸廊帶風貌，市民都覺得變美了。記者吳淑玲／攝影

台南市政府爭取國土署補助「台南運河橋體燈光及周邊景觀重塑工程」，配合「百年好河」活動打造三件大型燈光藝術裝置，讓運河夜晚更添美感。記者吳淑玲／攝影
台南市政府爭取國土署補助「台南運河橋體燈光及周邊景觀重塑工程」，配合「百年好河」活動打造三件大型燈光藝術裝置，讓運河夜晚更添美感。記者吳淑玲／攝影

台南運河南岸因年久失修，獲國土署補助「台南運河橋體燈光及周邊景觀重塑工程」，整合空間與光環境，重塑水岸廊帶風貌，市民都覺得變美了。記者吳淑玲／攝影
台南運河南岸因年久失修，獲國土署補助「台南運河橋體燈光及周邊景觀重塑工程」，整合空間與光環境，重塑水岸廊帶風貌，市民都覺得變美了。記者吳淑玲／攝影

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