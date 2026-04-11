快訊

藍白合進度？黃國昌：跟川伯君子之爭「四月底前應有答案」

《逐玉》完結鬧劇荒？ 玄幻愛情《月鱗綺紀》鞠婧禕×陳都靈狐妖姊妹情超好嗑

逼教廷站隊川普？白宮遭爆「訓斥大使」 還提到另立教宗歷史

聽新聞
0:00 / 0:00

告別雲林「最臭垃圾山」有望 縣府拚年底終結長年惡臭

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗南掩埋場堆置近4萬噸垃圾，為全縣最多，因位於上風處，鄰近居民常感臭氣熏天，縣府計畫年底前完成封閉復育，改善當地長年惡臭問題。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗南掩埋場堆置近4萬噸垃圾，為全縣最多，因位於上風處，鄰近居民常感臭氣熏天，縣府計畫年底前完成封閉復育，改善當地長年惡臭問題。記者陳雅玲／攝影

雲林縣20鄉鎮中，目前僅剩6鄉鎮掩埋場尚有餘裕，其餘皆已飽和，縣府環保局推動清場與轉運作業，繼日前完成古坑鄉掩埋場淨空後，預計今年底前完成斗南掩埋場封閉復育工程。斗南掩埋場堆置近4萬噸垃圾，為全縣最多，因位於上風處，鄰近居民常感臭氣熏天，封閉復育後可改善當地長年惡臭問題。

雲林縣每年產生約13萬噸垃圾，由於縣內未有焚化爐營運，長期仰賴外縣市協助去化，其餘則堆置各地掩埋場，最高曾累積達17萬噸。近年縣府引進「零廢棄資源化系統」（ZWS）並推動垃圾減量，加上台塑六輕協助處理，已於去年初達成垃圾產出與去化量平衡，處理壓力逐步趨緩。

全縣現有莿桐、土庫、東勢、褒忠、四湖、二崙等6鄉鎮掩埋場尚有餘裕，其餘鄉鎮垃圾皆暫置掩埋場，長期衍生異味、蚊蠅孳生等環境衛生問題，縣府啟動各鄉鎮掩埋場堆置垃圾去化，古坑鄉已於上月全數淨空，今年底前將再完成斗南、元長、林內、西螺、崙背等5鄉鎮掩埋場及北港暫置場清理作業，並同步推動斗南掩埋場封閉復育。

斗南掩埋場堆置2.4萬多噸垃圾、1.5萬噸打包垃圾，累積垃圾量近4萬噸，為全縣最多，長期影響周邊居民生活品質。環保局長張喬維表示，斗南掩埋場封閉復育經費約6500萬元，已獲議會支持，將優先清除打包垃圾，並持續去化逾1萬噸暫置垃圾，其餘將採原地覆土、植草復育方式處理，預計年底前完成，待地質穩定後再進一步規畫用途。

張喬維表示，現階段先協助各掩埋場淨空垃圾，未來進一步封閉復育。斗南掩埋場封閉後，環境衛生問題可獲大幅改善，後續元長、崙背掩埋場也將在明年啟動封閉復育規畫。

焚化爐 垃圾掩埋場 雲林 環保局 復育

延伸閱讀

温世政反對名間鄉焚化爐案 提5大措施盼解垃圾問題

白沙屯進香人數創新高！雲林首度擴大共享機車服務 拚百萬人潮疏運

回收量增逾7成 竹縣芎林將新建資源回收場

投縣府遭檢舉違法拓路 破壞石虎棲地

相關新聞

告別雲林「最臭垃圾山」有望 縣府拚年底終結長年惡臭

雲林縣20鄉鎮中，目前僅剩6鄉鎮掩埋場尚有餘裕，其餘皆已飽和，縣府環保局推動清場與轉運作業，繼日前完成古坑鄉掩埋場淨空後，預計今年底前完成斗南掩埋場封閉復育工程。斗南掩埋場堆置近4萬噸垃圾，為全縣最多，因位於上風處，鄰近居民常感臭氣熏天，封閉復育後可改善當地長年惡臭問題。

影／台南祀典大天后媽祖水路遶境 重現百年前運河開通盛況

今年適逢台南運河開港百周年，為重現百年前運河開通媽祖出巡遶境萬人空巷的盛況，台南祀典大天后宮媽祖下午1時乘船巡航運河，不少信眾陪著媽祖水路遶境，重現百年前運河開通時的慶祝氣圍。

台南運河燈光藝術好美成打卡熱點 「白天髒亂現形」

台南運河通航滿100周年，市府整合跨局處推出「百年好合」系列活動，總預算約9400萬元，並於南岸望月橋至承天橋路段設置三件大型燈光藝術裝置，夜間點燈後吸引民眾賞燈拍照，成為熱門打卡點，但民眾指現場仍施工中，且常見垃圾亂丟，市府說4月中旬全面完工，會加強清潔也呼籲民眾有公德心，賞燈同時維護環境整潔，。

嘉義縣產業升級帶動就業 932職缺逾半數薪資超過4萬元

嘉義縣今年最大規模徵才活動今天登場，勞動部勞發署雲嘉南分署朴子就業中心在棒棒積木飯店舉辦「2026智慧薪城 幸福嘉乘」大型徵才，邀集25家大型企業釋出逾900個職缺，超過8成為嘉義在地工作機會，其中工程師職缺月薪上看6萬元，吸引許多求職民眾應徵。

南台南家扶六十年！認養相見歡251人齊聚見證愛的延續

南台南家扶邁入成立六十周年，今天在長榮中學及濃園餐廳舉辦「六十相聚‧愛長延續」認養相見歡活動，共計251名認養人、寶眷與家扶兒少共襄盛舉。活動讓長期透過書信往返的認養人與兒童能藉此機會瞭解彼此近況，用行動展現愛與關懷，現場洋溢著如家人般的溫馨氣氛。

嘉義中埔天主堂風災後重生 修復完工盛大遊行踩街祈福

嘉義縣中埔天主堂去年遭丹娜絲颱風侵襲，屋頂被倒塌的大樹壓垮，神父宿舍也受災嚴重，嘉義教區及台灣地區主教團發起重建募款，歷時約半年多修繕完工，中埔天主堂今天舉辦重新啟用感恩慶典，由神職人員帶領天主教友踩街遊行、感恩彌撒，場面相當盛大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。