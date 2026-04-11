告別雲林「最臭垃圾山」有望 縣府拚年底終結長年惡臭

雲林縣20鄉鎮中，目前僅剩6鄉鎮掩埋場尚有餘裕，其餘皆已飽和，縣府環保局推動清場與轉運作業，繼日前完成古坑鄉掩埋場淨空後，預計今年底前完成斗南掩埋場封閉復育工程。斗南掩埋場堆置近4萬噸垃圾，為全縣最多，因位於上風處，鄰近居民常感臭氣熏天，封閉復育後可改善當地長年惡臭問題。

雲林縣每年產生約13萬噸垃圾，由於縣內未有焚化爐營運，長期仰賴外縣市協助去化，其餘則堆置各地掩埋場，最高曾累積達17萬噸。近年縣府引進「零廢棄資源化系統」（ZWS）並推動垃圾減量，加上台塑六輕協助處理，已於去年初達成垃圾產出與去化量平衡，處理壓力逐步趨緩。

全縣現有莿桐、土庫、東勢、褒忠、四湖、二崙等6鄉鎮掩埋場尚有餘裕，其餘鄉鎮垃圾皆暫置掩埋場，長期衍生異味、蚊蠅孳生等環境衛生問題，縣府啟動各鄉鎮掩埋場堆置垃圾去化，古坑鄉已於上月全數淨空，今年底前將再完成斗南、元長、林內、西螺、崙背等5鄉鎮掩埋場及北港暫置場清理作業，並同步推動斗南掩埋場封閉復育。

斗南掩埋場堆置2.4萬多噸垃圾、1.5萬噸打包垃圾，累積垃圾量近4萬噸，為全縣最多，長期影響周邊居民生活品質。環保局長張喬維表示，斗南掩埋場封閉復育經費約6500萬元，已獲議會支持，將優先清除打包垃圾，並持續去化逾1萬噸暫置垃圾，其餘將採原地覆土、植草復育方式處理，預計年底前完成，待地質穩定後再進一步規畫用途。

張喬維表示，現階段先協助各掩埋場淨空垃圾，未來進一步封閉復育。斗南掩埋場封閉後，環境衛生問題可獲大幅改善，後續元長、崙背掩埋場也將在明年啟動封閉復育規畫。