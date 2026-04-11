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嘉義縣產業升級帶動就業 932職缺逾半數薪資超過4萬元

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
勞動部雲嘉南分署朴子就業中心今在棒棒積木飯店舉辦徵才活動，媒合25家企業，釋出超過900個職缺。圖／朴子就業中心提供
勞動部雲嘉南分署朴子就業中心今在棒棒積木飯店舉辦徵才活動，媒合25家企業，釋出超過900個職缺。圖／朴子就業中心提供

嘉義縣今年最大規模徵才活動今天登場，勞動部勞發署雲嘉南分署朴子就業中心在棒棒積木飯店舉辦「2026智慧薪城 幸福嘉乘」大型徵才，邀集25家大型企業釋出逾900個職缺，超過8成為嘉義在地工作機會，其中工程師職缺月薪上看6萬元，吸引許多求職民眾應徵。

雲嘉南分署指出，今年提供932個工作機會，涵蓋科技業、傳統製造、批發零售及餐飲住宿等領域，其中工程師職缺需求最為明顯，包括自動化、設備維修、製程及品質管制等，薪資多落在4萬元以上，因應近年產業升級、帶動專業人才需求，嘉義就業市場薪資略為提升。

徵才活動現場集結25家企業，包括勤誠興業開出月薪4萬元起，招募數名自動化、沖模設計及品質工程師；聯亞科技祭出月薪最高5萬元，誠徵儀控及電力維修工程師；大瓏企業更是拋出月薪最高6萬元，延攬射出技術、PQC品質管制、製程、設備技術等工程師職缺。

勞發署技正楊慶元說，嘉義近年發展快速，六大產業園區陸續推動，形成西起布袋、東至中埔的產業廊帶，吸引企業進駐設廠，企業積極招募人才，開出優渥薪資條件攬才，盼補足產線與技術人力缺口，產業發展帶動在地就業機會，也有望吸引年輕人返鄉。

嘉義縣產業由農業轉型為工業與科技業，企業擴大徵才，工程師職缺月薪最高上看6萬元。圖／朴子就業中心提供
嘉義縣產業由農業轉型為工業與科技業，企業擴大徵才，工程師職缺月薪最高上看6萬元。圖／朴子就業中心提供

嘉義縣產業由農業轉型為工業與科技業，企業擴大徵才，工程師職缺月薪最高上看6萬元。圖／朴子就業中心提供
嘉義縣產業由農業轉型為工業與科技業，企業擴大徵才，工程師職缺月薪最高上看6萬元。圖／朴子就業中心提供

薪資 工程師 職缺

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