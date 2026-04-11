影／台南祀典大天后媽祖水路遶境 重現百年前運河開通盛況

今年適逢台南運河開港百周年，為重現百年前運河開通媽祖出巡遶境萬人空巷的盛況，台南祀典大天后宮媽祖下午1時乘船巡航運河，不少信眾陪著媽祖水路遶境，重現百年前運河開通時的慶祝氣圍。

台南媽祖開運河100年世紀巡禮活動，由廟方人員及立委陳亭妃等人恭迎媽祖等神明登船，上演神尊乘船巡航運河，神轎儀仗沿岸並行，水陸齊發。這場宗教盛事吸引大批信眾隨香遶境，在橋上及岸邊爭睹媽祖丰采外，也祈求神明庇佑闔家平安，更有不少民眾在運河沿線道路拍攝壯觀場景，高呼「媽祖我愛您」。

而活動上午6時30分從台南祀典大天后宮出發，沿慶平路北上安億橋，行經安平舊部落平生路、安北路、古堡街及安平路路段，前往安平開台天后宮後，最後沿古堡街轉運河路南下安億橋，抵達安億路公有停車場祈福法會行台。

同時，行台周邊也規畫傳統藝陣表演及美食園遊會，台南地區各級學校及陣頭接力登場逗熱鬧，現場熱鬧滾滾。

下午1時許隊伍分為水陸並進，水路從台南運河啟程巡守，同時遶境隊伍從安億路公有停車場祈福法會行台出發，北上安億橋沿著安平路前行，最後前往河樂廣場水陸大會師。

祀典大天后宮廟方人員及立委陳亭妃等人恭迎媽祖等登船水路遶境。記者邵心杰／攝影