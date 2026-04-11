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張麗善越南招商釋出利多 邀台商返鄉雲林投資

中央社／ 雲林縣11日電

雲林縣長張麗善日前率團參訪越南並於昨天在胡志明市舉辦國際招商說明會，她強調，雲林已由「農業大縣」轉型為「農工商科技大縣」，誠摯邀請台商返鄉投資。

張麗善率領經貿訪問團於昨天晚上在越南胡志明市舉辦「2030前進雲林—國際招商說明會」，吸引約120名台商代表出席。張麗善說明雲林發展現況，以及招商方向、交通與基礎設施建置，讓台商充分掌握投資契機。

張麗善透過新聞稿表示，面對全球供應鏈重組趨勢，縣府自2019年至2025年已成功吸引逾新台幣2059億元投資，並持續推動產業升級。為迎接台商回流，雲林縣政府布局智慧機械、食品加工製造、冷鏈物流及水產加值等多元產業，提供完善產業用地與行政服務。

張麗善說，雲林具備不缺水、不缺電、不缺人才優勢，包括湖山水庫穩定供水、太陽能與風力發電提供能源，以及每年約5000名科技大學畢業生投入產業。縣府提供單一窗口一條龍服務與租稅優惠，協助企業快速落地營運。

她表示，「古坑產業加值園區」已於去年動工，預計2028年完工，年產值可望達102億元，將結合食品製造與機械設備產業，並串聯在地農業資源，成為台商返鄉投資重要據點。雲林朝向智慧、永續、創新發展目標邁進，現在是投資雲林最佳時機。

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