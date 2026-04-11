南台南家扶六十年！認養相見歡251人齊聚見證愛的延續

南台南家扶邁入成立六十周年，今天在長榮中學及濃園餐廳舉辦「六十相聚‧愛長延續」認養相見歡活動，共計251名認養人、寶眷與家扶兒少共襄盛舉。活動讓長期透過書信往返的認養人與兒童能藉此機會瞭解彼此近況，用行動展現愛與關懷，現場洋溢著如家人般的溫馨氣氛。

受邀的家扶兒少跨越不同年齡層，年紀最小的兒童尚不滿2歲，最大的孩子則已在去年順利從大學畢業並邁入職場。其中最令人動容的一幕，是認養人梅先生與自立青年小信（化名）的久別重逢。梅先生從小信國小時期便開始提供經濟扶助，每年年節更額外準備特別禮盒與紅包，讓小信能添購新衣，這份用心陪伴長達十餘年。

雖然兩人多年前曾在相見歡活動中見過一面，但隨著小信去年畢業並進入職場自立，這次的相聚不僅是珍貴的重逢，更是兩人最後一次以認養關係參與的相見歡。梅先生希望能親自送上祝福與鼓勵，主動邀請小信前來。這場相會讓長達十年的書信守護轉化為最真實的打氣，將這份情誼昇華成對彼此最真摯的生命禮物，詮釋了家扶「守護與共伴」的精神。

今天活動由社工熱情帶動活力舞蹈暖身，隨即展開親子趣味競賽，互動式闖關，引導認養人深入了解南家扶紮根台南六十年的專業服務，包含兒童保護、寄養服務及近年發展的特殊兒少服務，期盼讓每個需要幫助的生命都能溫暖地被「接住」。

中午安排在濃園中餐廳共享「恩典愛宴」。扶幼主委楊政達為感謝認養人長期的愛心付出，加碼贊助餐點費用，也安排「非洲鼓」及「街舞」才藝隊精采表演，展現家扶長期培力的成果。目前就讀國立大學二年級的小安（化名）也代表致詞，感謝認養人十年的支持與陪伴，並許下未來也要成為助人者、傳遞溫暖的承諾。

南台南家扶中心主任李保良表示，這場盛會見證了社會大眾默默付出、給予孩子「堅韌之愛」的動人篇章。認養人是不可或缺的幕後推手與生命力量，支撐著南台南家扶走過一甲子。「六十相聚」是里程碑，南台南家扶將帶著隆重的託付，陪伴孩子創造充滿自信與希望的明天。