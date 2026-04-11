嘉義中埔天主堂風災後重生 修復完工盛大遊行踩街祈福

嘉義縣中埔天主堂去年遭丹娜絲颱風侵襲，屋頂被倒塌的大樹壓垮，神父宿舍也受災嚴重，嘉義教區及台灣地區主教團發起重建募款，歷時約半年多修繕完工，中埔天主堂今天舉辦重新啟用感恩慶典，由神職人員帶領天主教友踩街遊行、感恩彌撒，場面相當盛大。

丹娜絲颱風去年7月從嘉義縣布袋鎭登陸，造成許多樹木、電線桿倒塌，中埔天主堂屋頂遭傾倒大樹壓毀，神父宿舍屋頂也被強風吹掀，受災相當嚴重，颱風後又遇上西南氣流豪雨，大量雨水灌進天主堂，導致天花板、木窗、木門損壞，教友被迫只能在臨時棚架下參與主日彌撒。

災後嘉義教區與台灣地區主教團隨即發起重建募款行動，凝聚各界資源協助修復，堂區神父丁聲華與牧靈福傳委員會長鐘嘉順投入整建工作，從清理環境、修補結構到內部整修，仰賴教友與在地居民出錢出力共同完成，歷經半年多努力，教堂與宿舍逐步修復，恢復原有樣貌與功能。

主教浦英雄帶領教友唱聖歌，隨後遊行踩街揭開序幕，一行人手持氣球與聖物前行，沿途分享恩典與喜樂，隨後進行感恩彌撒，現場約有200人參與，氣氛莊嚴又溫馨。教友表示，歷經風災重建後，再度齊聚教堂別具意義，不僅見證信仰力量，也讓地方情感更加凝聚。

中埔天主堂表示，未來將持續推動讀經班、兒童道理班及社區健康足療等活動，讓教堂不僅是宗教信仰中心，也成為社區交流的重要據點，教會也盼透過重建契機，凝聚更多在地力量，延續信仰精神，陪伴居民走過災後重建歷程，重新找回生活秩序與心靈安定。

嘉義縣中埔天主堂重新啟用，今天舉辦踩街遊行、感恩彌撒，場面相當盛大。記者黃于凡／攝影

嘉義縣中埔天主堂重新啟用，今天舉辦踩街遊行、感恩彌撒，場面相當盛大。記者黃于凡／攝影

嘉義縣中埔天主堂重新啟用，今天舉辦踩街遊行、感恩彌撒，場面相當盛大。記者黃于凡／攝影